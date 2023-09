¿Se acabó el idilio? Diego Sáenz y Laura Barjum aviviaron rumores sobre su ruptura y MasterChef habría tenido mucho que ver

Laura Barjum y Diego Saénz comenzaron a llamar la atención en las redes sociales luego de que su relación amorosa que llevan desde hacer ya un buen tiempo se hiciera tendencia a través de las pantallas. Los seguidores de ambos famosos recuerdan que la pareja concurso en MasterChef Celebrity, donde tuvieron que probar sus destrezas en la cocina. Sin embargo, al cabo de unas semanas la exreina de belleza salió de la competencia tras perder en una prueba de eliminación.

Le puede interesar: Exnovio de Daniela Álvarez contó lo que siente por la modelo y aseguró que se todavía se ven

La salida de Laura escandalizó a muchos pues Diego se mantuvo en la competencia, y al día de hoy está en entre los finalistas del reality. Pero los fanáticos de ambos famosos se impacientaron tras ver que luego de la participación de Laura en el concurso de cocina, la pareja no volvió a subir publicaciones de los dos, cosa que acostumbraban a hacer muy a menudo en sus redes sociales.

Le puede interesar: Barragán de ‘Masterchef’ reveló que tuvo su hijo a los 13 años: esto le pasó a la mamá del bebé

Como era de esperarse, esto causó la incertidumbre de muchos quienes se preguntaron si el romance entre la modelo y el presentador había llegado a su final, pues cabe recordar que Laura había anunciado desde hace varias semanas que se iría del país para estudiar actuación en Estados Unidos.

No obstante, ante los interrogantes de muchas personas, fue la propia modelo quien despejó las dudas y afirmó que su relación con Diego sigue más viva que nunca, pese a que han tenido que enfrentarse a vivir separados: “Con Diego seguimos. Seguimos apoyándonos muchísimo y lo extraño demasiado. Todos los días me pregunto qué estamos haciendo, creo que es la primera vez que estamos tanto tiempo separados”, expresó la modelo en sus redes sociales.

Le puede interesar: “Esta es mi familia”: Participante de MasterChef se fue del país y presentó a su nueva familia

Pero no quedándose conforme con desmentir los rumores sobre su ruptura, la modelo también compartió el secreto para mantener encendida la relación con su novio sin importar la distancia: “Hemos tenido nuestras citas a larga distancia, me acompaña a caminar y me da risa porque acá camino todo el tiempo, me encanta caminar, porque Los Ángeles es divino. Enseguida lo llamo, me pongo audífonos y arranco”, contó la exreina.