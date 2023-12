Diego Sáenz envía reflexivo mensaje a aquellos que han perdido un ser querido

‘MasterChef Celebrity Colombia’ llegó a su final teniendo a la actriz Carolina Acevedo como la ganadora de la edición del año 2023 dejando atrás al humorista Adrián Parada junto a las actrices Marianela González y Daniela Tapia en una final que ha sido más que polémica.

Puede leer: “Vivir en arriendo”: Manuela Gómez revela la mala racha que atraviesa

Sin embargo, cada exparticipante sigue activo en sus redes sociales desde donde comparten un poco más de su vida lejos del estrés de tiempo en la despensa, los retos y en especial de las cocinas, y ese es el caso del décimo sexto eliminado de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ y músico Diego Sáenz.

Recientemente el también presentador de ‘Reto 3X Desafío’ hizo un video en el que explicó cómo afronta la situación con respecto al fallecimiento de su padre y lo que esto ha significado cada vez que llega la temporada navideña.

“Amigos, sabes que hace rato yo no hacía un video hablando de esto. Los que me conocen y son muy cercanos a mí saben que desde que yo perdí a mi papá en el 2016 para mí la Navidad y estas fechas, como de celebración, perdieron algo el sentido y yo por eso a veces ni siquiera pongo decoración de Navidad”, dijo en primera instancia Diego Sáenz.

Por lo que precisó que se levantó pensando en compartir una reflexión con todos y no es otro sobre con quién pasar las fechas, pero en especial a quién decirle un te amo, ya que según sus palabras cada persona en algún momento recorrerá el camino de la ausencia de un familiar.

“Todo el mundo dice ‘tienes un angelito en el cielo’, pero eso ya fue, eso ya sirvió de consolación, pero saben qué sirve hoy de consolación y es mi mensaje para ustedes: aquí en la tierra nos queda mucha gente con la que debemos compartir, hablar, decir las vainas, no dejar pasar oportunidades, quererlos a esos amigos, a esos familiares, porque puede que tengamos más angelitos y nos queden más acá en la tierra y no los aprovechemos y no los veamos que los que están en el cielo”, agregó Diego Sáenz.

Por lo que invitó a toda su comunidad digital, a la que le llegue el mensaje, compartir todo lo posible en amor, en reírse y no dejar pasar más el tiempo, pues aseguró que lo aprendió con los años.