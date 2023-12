“No me volvió a contratar”: Experiodista de RCN confesó qué pasó con sus amigas Marbelle y Vicky tras hablar con Petro

RCN televisión es uno de los medios más importantes en Colombia, pues durante años se ha encargado de entretener e informar a los televidentes. Pero, más allá de los hechos, quienes resultan siendo sus principales protagonistas es su equipo de trabajo, los cuales no pasan desapercibidos y recientemente una de las figuras de RCN, Sergio Barbosa confesó qué pasó con sus amigas Marbelle y Vicky Dávila al hablar con Gustavo Petro

Se trata de Sergio Barbosa, quien es un periodista, presentador y creador de Estilo RCN. Si bien, hace un buen tiempo dejó el canal, esto no ha sido impedimento para que siga más activo que nunca en cada uno de sus proyectos y por ende, a través de las redes sociales, dejando ver su clara postura frente a diversas situaciones que se dan en el país.

En una de sus más recientes apariciones a través de ‘X’, el presentador también se refirió a la polémica generada por la cantante Marbelle por un presunto comentario en contra de la hija de Gustavo Petro, Antonella. Barbosa inició sus declaraciones, indicando: “Les actualizo que ha pasado con mis amigas desde ese momento. Marbelle siendo mi gran amiga me bloqueó, Claudia Gurisatti no me volvió a contratar y Vicky Dávila si sigue siendo una amiga firme y leal”.

Además de sus palabras, Sergio compartió un corto clip en el que sostiene una conversación junto a Gustavo Petro, en donde le pregunta sobre sus “tres amigas” mencionadas anteriormente. En cuanto, a Vicky, el mandatario aseguró que se trataba de su nueva mejor amiga, posteriormente, para Gurisatti, “no sé qué se hizo” y para la intérprete de ‘Adicta al dolor’, Petro aseguró que nunca había ido a un concierto de ella. Finalmente, el presidente reiteró que cuenta con un estilo apasionado, reflexivo, terco y hombre de acción.

Aunque se desconoce la fecha exacta del video, lo cierto es que Barbosa decidió sacar a flote esta situación, teniendo en cuenta toda la polémica que se ha generado detrás y el sinfín de críticas que siga recibiendo la artista a través de las redes sociales.