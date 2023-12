“Estoy agotado”: Yeison Jiménez confesó el problema de salud que enfrenta y será intervenido quirúrgicamente

Yeison Jiménez es un cantante y compositor colombiano de música popular, quien se ha convertido en uno de los más grandes exponentes de este género no solo en Colombia sino también en diversos países. Pero, alcanzar la fama no ha sido un camino fácil, pues llegó a ser parte de la industria musical luego de luchar y trabajar por cada uno de sus sueños. . Si bien, los frutos no se dieron de inmediato, actualmente cuenta con el reconocimiento y el cariño de sus fans. Sin embargo, recientemente confesó el problema de salud que enfrenta y será intervenido quirúrgicamente.

El artista quien en días anteriores se había mostrado bastante emocionado por el éxito de sus shows y por ende, los momentos que ha logrado compartir con su familia en este fin de año. Hace pocas horas terminó preocupando a sus fans debido a una nueva dificultad con su salud, la cual lo tendría bastante afectado y por ende, con fuertes dolores.

Jiménez a través de sus historias de Instagram, aseguró: “Hay cosas que uno no entiende, de verdad. Y creo que ustedes deben saberlo… este fue el año en el que más juicioso estuve sin tomar, haciendo deporte y cumpliendo con cada meta”. Seguidamente, el manizaleño aseguró que a pesar de este cambio, ya van tres meses en los que se cura de algún tipo de padecimiento y vuelve a enfermar.

Asimismo, el cantante reiteró que ante esta situación no puede hacer mucho, más que tratar de seguirse cuidando al máximo: “Pero, de verdad, estoy agotado, los quiero mucho, estoy haciendo todo para cumplirles con los shows que me faltan y poder descansar y recuperarme”. Finalmente, Yeison aseguró que hace mes y medio sufrió una infección gastrointestinal y ahora padece cálculos en los riñones, los cuales tendrán que ser operados, al parecer en los próximos días.

Lo cierto es que minutos después el intérprete de ‘Aventurero’ compartió un corto clip de su nueva canción ‘MLP’, asegurando que mientras que se recuperaba iba a seguir mostrando su música: “Mientras me pasa la enfermedad… aquí seguimos”