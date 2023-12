“No sabía qué hacer”: Laura Acuña y Jhovanoty se quedaron atrapados en Estambul por esta razón

Laura Acuña y Jhovanoty vivieron una complicada situación al terminar de grabar ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, dejándole saber a sus seguidores que cuando iban de regreso a Colombia se quedaron atrapados en Estambul por un descuido en el que, aparentemente, ambos tuvieron su respectiva cuota de responsabilidad.

El par de colombianos hicieron pareja para llevarle a los televidentes sus ocurrencias y sus aventuras en su paso por Japón, conociendo varios aspectos de esta cultura, indagando en su pasado y probando su gastronomía mientras dejaban salir su lado más divertido en el proceso, en especial de parte del comediante.

Pero tal parece que de cara al final de su viaje las cosas no resultaron tan divertidas como esperaban, ya que a través de un video en vivo contaron una incómoda experiencia que vivieron en el aeropuerto justo cuando ya estaban de regreso para Colombia, ya que perdieron su vuelo.

En el clip se puede escuchar que ambos personajes se culparon entre si por haber perdido el vuelo, ya que Jhovanoty perdió bastante tiempo comprando zapatos en el aeropuerto y Laura Acuña se tardó mucho en ayudarlo a acomodarlos en su maleta de mano.

Durante el testimonio, se mostraron algunas imágenes que pudieron grabar en el momento que perdieron su vuelo, dejando ver la cara de molestia y preocupación de la presentadora, mientras que su pareja de trabajo se mostró más tranquilo y con su clásico sentido del humor.

“Como pocas veces en mi vida, sentí que no sabía qué hacer, o sea, yo no sabía qué hacer. Realmente la sensación de impotencia fue toda, yo no sabía qué hacer”, dijo la colombiana durante la sesión en vivo.

Laura Acuña y Jhovanoty lograron salir de Estambul con ayuda externa

En su preocupación, el par decidió ser proactivo e investigar cuándo salía un nuevo vuelo con destino a Colombia, pero desafortunadamente el próximo salía en 15 días, una opción que los dejaría atrapados en Estambul por todo ese tiempo, algo que no podían permitirse.

Pero con la ayuda de la hermana de Laura Acuña las cosas empezaron a tomar un poco más de color en su panorama, ya que desde su casa ella empezó a ayudarlos a buscar algunas conexiones, de modo que pudieran salir a otro país y de allí llegar hasta Colombia.

“Todo esto desembarcó en Ámsterdam porque no había otro lugar, otra ruta más cercana para llegar, entonces teníamos que irnos a Ámsterdam y esperar 14 horas de conexión para poder hacer Ámsterdam - Bogotá”, dijo la colombiana en el video.

Por su parte, durante la mayor parte del testimonio, Jhovanoty estuvo bromeando sobre la situación, tratando de hacer la experiencia un poco más llevadera tanto para él como para su compañera.