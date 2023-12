¿Mejor que la original? Laura Acuña mostró todo su talento interpretando famosa canción de Marbelle

Laura Acuña es una presentadora de televisión colombiana, modelo y abogada, quien a sus 41 años edad cuenta con una exitosa carrera, cumpliendo uno a uno sus sueños en la pantalla grande. Actualmente, la bumanguesa hace parte de ‘La Vuelta al Mundo en 80 risas’ y también figurará como una de las estrellas de ‘La Danza de los Millones’ de Caracol televisión. Sin embargo, más allá de su pasión por las cámaras, Acuña también cuenta con otra habilidad como lo es la música, pues recientemente mostró su talento interpretando famosa canción de Marbelle.

Si bien, la presentadora se dio a conocer en RCN televisión a partir de programas como ‘Fuera de lugar’ y ‘Muy buenos días’, tras su salida decidió lanzar su propia producción a través de plataformas digitales como lo ha sido ‘La Sala de Laura Acuña’, programa que ha logrado ser todo un éxito, contando con diversas figuras del entretenimiento cada 8 días. Ahora, con las fiestas decembrinas, la bumanguesa ha buscado celebrar con todo su equipo y por supuesto, con sus fans, el cierre de un gran año.

En medio de la fiesta y como “regalo de navidad”, Acuña le pidió al equipo de mariachis hacerle un homenaje a Marbelle con un pedacito de uno de sus más grandes éxitos ‘Adicta al dolor’: “Es una artista que yo quiero y que sé que Colombia también quiere mucho”, antes sus palabras, las risas y aplausos por parte de los presentes no se hicieron esperar

“Yo no me sé la letra, pero aquí la ponemos”, agregó Acuña mientras que comenzó a recordar algunas de las estrofas de esta canción y posteriormente empezó a cantar sacando a flote todo el talento con el que cuenta. Asimismo, sus seguidores no pasaron por alto esta inesperada aparición de la bumanguesa, pues en pasadas ocasiones, en medio de diversos eventos, también algunos de los invitados la convencieron de interpretar famosas canciones como lo son de Rocío Dúrcal.