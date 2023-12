¿Le gustan los hombres? Emmanuel Restrepo habló sobre su orientación sexual

Emmanuel Restrepo es un talentoso actor que ha logrado conquistar la pantalla con su increíble actuación. Su interpretación del personaje de Carmelo es simplemente impresionante. Es capaz de transmitir toda la maldad y la intensidad que este personaje requiere.

La serie de ‘Rigo’ ha sido todo un éxito en Colombia y Emmanuel Restrepo ha sido uno de los principales responsables de ello. Su talento actoral y su dedicación al personaje han sido clave para el gran éxito que ha tenido la serie. No es de extrañar que se espere que el año 2024 sea aún mejor para él.

Emmanuel Restrepo ha demostrado ser un actor versátil y talentoso. Ha logrado destacarse en cada escena en la que aparece y su actuación se siente muy natural. Es evidente que ha trabajado duro para perfeccionar su oficio a lo largo de los años.

[ “Deje de ser tan pantalla”: Las burlas a Luisa Fernanda W por su pinta navideña en la playa ]

En una reciente entrevista que concedió al programa ‘Buen Día, Colombia’ el actor abrió su corazón y habló sobre su orientación sexual. Aunque toda la vida se ha considerado gay, hace un tiempo tuvo una novia, con la que duró casi un año. Su expareja, Camila Jurado, también es una reconocida actriz.

“Camila que es mi ex, llegó en un momento muy específico. A mí me encantaba y me enamoraba completamente, pero también hubo varias conversaciones con amigos, conmigo mismo, no me quiero encasillar y yo no quiero ser una sola cosa, ni me quiero definir en esto. Fueron muchas conversaciones para llegar a esto”, comentó Restrepo.

Emmanuel Restrepo y Camila Jurado duraron poco más de un año y su romance habría finalizado antes del inicio de Rigo, sin embargo, expresó toda su alegría al recordar que su ex nunca lo reprochó por su orientación, todo lo contrario, hubo mucha empatía.

“Yo me acuerdo de que yo llegaba donde mis amigos a decirles como: me besé con una mujer y me gustó y estoy muy enamorado (…) Siempre sentí como mucha empatía, como mucha libertad, también (…) Yo no tenía que ocultar nada, porque ella ya lo sabía todo. Y desde ese lugar nunca hubo juicio. Desde el lugar de Camila nunca hubo juicio. Ella lo estaba viviendo desde un lugar completamente nuevo para ella, así como lo estaba viviendo yo. Fue como ese primer romance de colegio, como la novia que nunca tuve en el colegio”, finalizó el actor.

[ Crítica Gastronómica: Restaurante Arrogante ]