“Deje de ser tan pantalla”: Las burlas a Luisa Fernanda W por su pinta navideña en la playa

La influencer Luisa Fernanda W se ha vuelto nuevamente el blanco de críticas en plataformas digitales después de ofrecer consejos sobre el atuendo apropiado para la playa durante las festividades navideñas.

Conocida por su presencia en las redes y su relación con el cantante Pipe Bueno, Luisa Fernanda compartió un video en el que, envuelta en una toalla de baño, detalló su proceso para vestirse de manera acorde al cálido clima navideño.

En el clip, la influencer exhibió una bolsa que contenía el conjunto que había seleccionado para sus días de vacaciones en la playa junto a su pareja e hijos. Su elección incluyó un vestido corto en tono claro, acompañado por unos zapatos de punta cuadrada y tacón alto.

Sin embargo, la reacción en las redes sociales no se hizo esperar, y los usuarios no tardaron en expresar sus críticas. Muchos señalaron que el atuendo no era el más adecuado para el calor extremo de la playa. Opiniones como “¿Por qué no se pone unas sandalias bajitas y un vestido suelto?”; “Me quitaría los tacones, mejor unas buenas sandalias”; y “¿Tacones en la playa? ¿Es en serio?”, inundaron su cuenta personal.

Algunos seguidores instaron a Luisa Fernanda a relajarse durante estas vacaciones y disfrutar al máximo con su familia.

“Tome un respiro en estos días de vacaciones y disfrute con su familia”; “¿Por qué tienes que mostrarlo todo en las redes? ¿Esta mujer no descansa?”; “Mejor baja un poco el nivel de estilismo, en la playa se lleva un estilo más informal”, reflejan la diversidad de opiniones generadas por la elección de la influencer.

Mientras que otros elogiaron el buen gusto de la creadora de contenido. “La veo divina, no entiendo por qué critican, se ve súper linda y la pinta súper bella, viste hermoso, y lo que más me encanta de ella es que no viste igual a nadie, y sabe mucho combinar”, señaló una de las internautas.