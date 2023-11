Carmelo, en Rigo, enseña sus frases para invitar a bailar: “Tengo copiado lo que me dio mi papá”

Uno de los personajes que se ha hecho “odiar” en Rigo, es el de Carmelo Rendón, interpretado por el actor Enmanuel Restrepo. El joven mimado de Urrao, además de pensar en hacerle la vida imposible a Rigoberto Urán, también hace alarde de su forma de sacar a una chica a bailar, generando reacciones graciosas entre los seguidores de la serie.

En un video compartido en redes sociales, el hijo de Evaristo Rendón señala que al momento de invitar a una mujer a la pista de baile primero se le acerca, pero no sin antes leer unas palabras que anotó en su mano, aconsejadas por su “apá”.

“Tengo copiado lo que me dio mi papá pa’ decirle. Yo copié, que mi papá me dijo: ‘Que agradable melodía y usted aquí desperdiciándose’. Y entonces ahí yo le digo: ‘¿Baila esta pieza, me concedes esta pieza? Y ya. Y bailan conmigo todas”, dijo el enemigo de Rigo, haciendo sus típicas caras.

El momento más gracioso ocurrió cuando el actor hizo una demostración de su coreografía para bailar merengue, tal como le enseñó su padre. “Las vueltas uno las inventa, cierto. El ocho es (un paso) muy complicado y yo lo sé hacer muy bien. Y ya”, mencionó el joven artista.

Una de las actrices en reaccionar al audiovisual fue Andrea Guzmán, quien interpreta a la tía Girlesa en la telenovela, mencionando que se veía “divino” y le gustaría bailar con él.

Los seguidores también expresaron su gusto por el personaje a pesar de que siempre quiere lo peor para el ciclista. “El 8 jajaja, qué peligro”; “Carmelo me desespera, jajaja, no lo soportaría ni un minuto”; “Definitivamente con Carmelo y los pasos que le enseñó su ‘apá”; “Esa forma de gesticular y hablar, lo máximo”; “Ese Carmelo es todo un show, mundial ese personaje”, opinaron los fans del actor en las plataformas.