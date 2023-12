“Casi tiro la toalla” Adrián Parada reveló que Jorge Rausch lo tenía aburrido en ‘MasterChef’

Jorge Rausch es un verdadero maestro culinario que ha conquistado el paladar de miles de personas en todo el mundo. Su pasión por la cocina se refleja en cada plato que crea, y su estilo único lo ha convertido en una figura icónica en el ámbito gastronómico.

Hace poco Adrián Parada reveló en su programa de YouTube Monólogos sin Propina que comparte con sus compañeros comediantes y también participantes de MasterChef ‘Chicho’ y Fran, la situación que vivió con Jorge Rausch en varios episodios del programa, cuando estaban en la recta final del programa pensó en abandonarlo o en cocinar mal para ser eliminado.

Al parecer, Parada estaba cansado de varias cosas y una de ellas eran los comentarios que le hacía Jorge Rausch, icónico jurado del concurso de RCN, que no salieron al aire.

Carpentier, que estuvo de invitado en el programa de los tres comediantes y exparticipantes de ‘MasterChef’, intervino y aseguró que Parada incluso llegó a “calentarse” por la insistencia del chef.

“Cuando fueron ustedes dos [’Chicho’ y Frank] dejaron la vara de cocineros y comediantes todo el tiempo ahí. Cuando empecé allá, yo también empecé en la misma tónica, pero mi personalidad es muy competitiva, entonces yo me metí al 100 a competir y a cocinar. Y Rausch, esto no salió nunca al aire, pero todo el tiempo me decía: ‘Cuéntese un chiste, cuéntese un chiste, cuéntese un chiste’. […] Esa fue una de las razones por las que yo ya iba a tirar la toalla”, comentó Adrián Parada en su programa de YouTube.

