¿Para no extrañar a Mier? Juan Felipe Cadavid reveló la situación Atlético Nacional y David Ospina

David Ospina es uno de los mejores porteros que ha tenido Colombia en toda su historia y la cantidad de apariciones que ha tenido con la Selección es prueba de ello, pues es el futbolista que más partidos ha jugado con la ‘Tricolor’.

No obstante, su carrera ha ido en picada durante los últimos años y una larga lesión lo alejó de las competencias y la actividad con su equipo Al Nassr en Arabia Saudí. Ante esto, Atlético Nacional quiere aprovechar para ‘romper el mercado’ y traerlo de vuelta a custodiar el arco que acaba de dejar Kevin Mier.

Juan Felipe Cadavid adelantó el movimiento:

El reconocido periodista de ‘el Pulso del Fútbol’ escribió a través de su cuenta de X (antes Twitter) la situación: “Atlético Nacional ya pasó una buena oferta acorde al mercado colombiano por David Ospina y está esperando la respuesta”.

Cabe resaltar que el contrato del guardameta colombiano con el cuadro árabe se termina en junio de 2024 y es muy probable que no sea renovado, pues ante su lesión que lo asentó casi un año de las canchas, decidieron no inscribirlo, así que no tendrá la oportunidad de disputar juegos oficiales que le permitan convencer al cuerpo técnico y directivas de quedarse.

En cuanto al entorno de Atlético Nacional, no es una idea descabellada, pues recién salió Kevin Mier del equipo con rumbo al Cruz Azul y aunque se podría pensar que Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo se queda con la titular, le podrían apostar a un arquero de más experiencia para la Copa Libertadores.

