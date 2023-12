Solo con 19 años: Juan Diego Alvira contó cómo fue su primera experiencia haciendo reportajes

Juan Diego Alvira recordó cómo inició en el mundo de los reportajes, un aspecto del periodismo que se ha convertido en una de sus características más fuertes y emblemáticas de este oficio. También destacó lo joven que era cuando empezó a dar sus primeros pasos en este formato, un poco antes de cumplir 20 años de edad.

El periodista no solo suele destacar por la gran fluidez con la que se desenvuelve en este tipo de presentaciones informativas, sino también por su carismático sentido del humor, el cual le imprime a la mayoría de sus reportajes y entrevistas.

A lo largo de su carrera en el mundo de los medios , el colombiano ha sabido darle su toque a este tipo de cápsula informativas, involucrándose con varios ciudadanos durante la grabación de las mismas, además de tocar temas de interés general para muchos de ellos en el proceso.

Pero esto no ocurrió de la noche a la mañana, ya que en un video de TikTok reveló cómo fue que empezó a involucrarse con este formato, indicando que comenzó desde que era muy joven y que casualmente fue la primera vez que estuvo frente a una cámara de video.

“Yo tenía unos 19 años, significó uno de mis más grandes años. Con una ‘video 8′ grabé un concurso de un noticiero y me lo gané solo por creatividad. Me fui a cubrir el reinado nacional de la belleza, me acuerdo que estuve toda una semana haciendo reportajes y estaba en segundo semestre de la universidad”, recordó con emoción Juan Diego Alvira.

Juan Diego Alvira también recordó su primera vez “en vivo” en un noticiero

En el mismo clip, el periodista también compartió cómo fue su experiencia al estar en vivo durante un programa de televisión, siendo esta oportunidad en City TV. Sin embargo, no fue tan alegre como él esperaba.

Juan Diego Alvira contó que le tocó seguir el caso de un atraco a una familia acaudalada, moviéndose desde el aeropuerto El Dorado hasta las inmediaciones de Galerías, según recuerda el colombiano.

Destacó que recuerda todo muy bien debido a lo impactante que fue para él presenciar la persecución y el enfrentamiento de ambos bandos, en especial porque uno de los delincuentes cayó abatido.