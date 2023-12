“La Navidad no es igual” Amparo Grisales recordó a su mamá con esta emotiva fotografía

“La Navidad no es igual” Amparo Grisales recordó a su mamá con esta emotiva foto

Amparo Grisales es una reconocida actriz, cantante, jurado de ‘Yo Me Llamo’ y modelo colombiana. Nació el 19 de septiembre de 1956 en Manizales, Colombia. Desde muy joven demostró su talento y pasión por las artes escénicas, lo cual la llevó a convertirse en una de las figuras más importantes de la televisión nacional.

Además de su talento actoral, Amparo Grisales también es conocida por su impresionante belleza y elegancia. Ha sido modelo de reconocidas marcas y ha posado para importantes revistas internacionales. Su estilo único y sofisticado la han convertido en un ícono de moda.

Pero eso no es todo, Amparo también ha incursionado en el mundo de la música. Ha lanzado varios álbumes y ha demostrado su talento vocal en diferentes géneros musicales. Su voz potente y emotiva ha cautivado a millones de seguidores en la época de los 90.

Hace poco la jurado de ‘Yo Me Llamo’ volvió hacer noticia tras recordar a su mamá con una emotiva fotografía que posteó en su Instagram acompañado de un tierno mensaje: “Siete años de tu ausencia madre hermosa. Tú sabes que siempre cuando despierto te saludo, te abrazo, te beso y le doy gracias a Dios por haberme traído al mundo dándome la mamá más hermosa de este mundo. Salí de tu precioso vientre y siempre me regalaste amor, felicidad, sabiduría y me enseñaste a vivir la vida con alegría”, comenzó diciendo y agregó que:

“Empiezo mis días con tu bendición en francés que solías darnos. Estás tatuada en mi corazón y en cada una de mis células, y sé que siempre nos llevas de la mano con tu luz y tu sonrisa pícara, mi deliciosa brisa amorosa. Te extraño infinito, pero siempre estás presente, conmigo. Te amo con todo mi corazón. Gracias, mami”, escribió Amparo Grisales.

Hasta el momento, la imagen y su conmovedor mensaje suman más de 40 mil likes y cientos de comentarios, la mayoría abrazándola desde la distancia.

Por ejemplo, uno de esos comentarios vino de parte de su hermana, la también actriz Patricia Grisales: “Me hiciste llorar. Nuestra mamá nos dejó tantas cosas hermosas y aquí nos tenemos”.