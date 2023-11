Destruyen a Amparo Grisales por “humillar” al doble de Vicente Fernández: “Por unas canas”

Amparo Grisales se ha caracterizado por ser una de las mujeres más elegantes del país y con buen gusto al momento de vestir. La participación de “La diva” en ‘Yo me llamo’ ha sido muy cuestionada por los seguidores, ya que no se coloca la mano en el corazón al emitir sus ‘ácidas’ apreciaciones sobre la presentación de los concursantes.

En la última emisión del show de Caracol, la jurado se pronunció por unas declaraciones del doble de Vicente Fernández. Aunque muchas veces ella manifiesta que su intención es hacer ver los errores de los participantes para que perfeccionen sus técnicas y encontrar al “imitador perfecto”, los fans del programa no están a gusto con la forma en cómo ofrece sus opiniones.

Todo comenzó cuando antes de salir al escenario, Carlos Calero comentó el nuevo aspecto de “El Rey”, quien lucía un cabello más encanecido, tal como lo llevaba el cantante mexicano, en su época más memorable. El imitador señaló que el cambio obedecía a los gustos de Grisales.

“A Amparito le agradan los hombres sabios, maduros, serios y sobre todo que la sepan proteger”, dijo el doble de “Chente”. Al escuchar esto, Amparo no ocultó su molestia y le respondió: " No hable por mí, no tiene nada que ver mi parte personal con lo que yo te diga a acá como jurado, ¿vale? Entonces no necesito que alguien me proteja tampoco, me protejo sola y me protege Dios”, dijo Grisales muy molesta.

La actitud de la jurado no fue del agrado del público, quien no tardó en reaccionar a través de las plataformas. “Se nota tu favoritismo por Rosalía y Shakira, una ni canta igual y la otra no baila, pero con Vicente Fernández, que tiene la voz idéntica, se agarra a humillarlo que si por unas canas”, comentó la usuaria @adryquiduv.