No rebajan de “traicionero de Dios” a Alberto Linero por bailar ‘pegadito’ junto a su novia

A sus 55 años, el samario Alberto José Linero Gómez, conocido como ‘El Padrre Linero’, está pasando por una de las etapas más trascendentales de su vida, luego de haber abandonado los hábitos y empezar una relación sentimental con su novia María Alcira Batista. Pero no todo ha sido color de rosa, ya que el excura ha sido víctima de cientos de críticas por aquellos que no aceptan su decisión, mismos que le dieron ‘palo’ por un video en el que sale bailando y reflexionando sobre el amor.

Luego de separar su vida del clero, Linero se ha dedicado a ejercer su profesión de periodista en varios de los programas de la emisora Blu Radio; además de convertirse en toda una figura digital, llegando a acumular más de 1,5 millones de seguidores en su perfil de Instagram.

Precisamente, esta plataforma fue testigo de los fuertes comentarios que recibió Alberto, luego de subir un clip en el que se le ve bailando la canción ‘Idilio’, de Willie Colón, junto a su amado; aprovechando por demás a realizar una reflexión sobre las relaciones de pareja, con uno de los apartados del tema: “Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía”.

“Para las relaciones de pareja es fundamental la ternura. No dejes que la rutina les quite ternura; no dejes que la rutina se lleve las expresiones, las caricias, que le hacen sentir a tu hombre, a tu mujer, a tu pareja, que lo admiras”, fue la reflexión del nacido en ‘La perla de América’, palabras a las que muchos reaccionaron con fuertes comentarios:

“Me imagino que también le pega a la ‘baretica’ el ‘curita’”, “Qué tipo tan ridículo”, “Cuando fue sacerdote lo admiré, hoy respeto su vida, pero ya no me llena”, “Todos los que los felicitan están peor que usted Linero, igual sacerdote para siempre así este de rebelde con Dios, que triste por usted”, y “Me da tristeza, porque aún sigues siendo sacerdote del Dios altísimo, ojalá aún esté viva cuando regreses, no se te olvide que el espíritu de sabiduría no habita en un cuerpo entregado al pecado”, fueron algunas de las reacciones.

