El ‘expadre Linero’ contó las exigencias que debía cumplir la que quisiera ser su novia

Alberto Lineros, más reconocido como el ‘padre Linero’, es un teólogo retirado del sacerdocio que ahora se desempeña como comunicador y conferencista. Para muchos televidentes, el rostro de Linero es bastante distinguido pues participó por varios años en las pantallas, compartiendo devocionales y reflexiones espirituales, mientras aún era religioso.

Gracias a su trayectoria en la iglesia, Linero ganó el cariño de miles de seguidores, quienes se sorprendieron luego de que el exsacerdote anunciara su retiro como párroco. Así mismo, todos los medios de comunicación y las redes sociales estallaron luego de que se conociera que el ahora conferencista había comenzado una relación amorosa con María Alcira Batista, su novia actual.

Quién es María Alcira Batista, la novia de Alberto Lineros

Cabe mencionar que la atracción entre María Alcira Batista y Alberto Lineros comenzó mucho antes de que el excura dejara sus hábitos. Así mismo lo confirmó Lineros en medio de una entrevista con Tropicana: “Ella es un amor viejo, no consumado, no construido, por obvias razones. Éramos amigos y me fascinaba, trabajaba en el lugar que yo dirigía, me fascinaba, pero bueno, no pasaba nada porque no podía pasar nada”, relató en aquel momento el exreligioso.

Aunque al comienzo, cuando se conoció la relación de ellos dos, muchos criticaron que Batista había sido la razón por la que el entonces sacerdote decidiera abandonar su servicio a la iglesia. Sin embargo, Lineros siempre ha manifestado su apoyo a su pareja y ha rechazado que ella hubiera sido el motivo para dejar de ser cura.

Además, contó que ambos eran conscientes que no podía pasar nada entre ellos porque Batista en ese momento estaba con otra persona: “Yo no permitía que pasara nada y obviamente ella tampoco, nos volvimos a encontrar y ya ella se había separado, cumple las características que yo pedía. Yo no quería que fuera mucho mayor que, sino máximo tres o cuatro años. Y máximo diez menor que yo”.

Cuáles son las características que el ‘expadre Linero’ quiere en una novia

El antes presbítero, confirmó en el mismo medio que cuando dejó su sacerdocio, y supo que quería encontrar una pareja de vida, tenía claro que ella debía ser entre tres o cuatro años menor que él o máximo 10. Requerimiento que Batista logró cumplir casi al límite, pues el Linero tiene 54 años y ella 44.

“Mi pareja se la pedí a Dios, de rodillas yo le decía a mi Dios, mira tiene que ser una persona independiente y autónoma, yo no quiero cargar a nadie. Tiene que ser una persona con la que yo pueda conversar y dialogar de la vida”, agregó el conferencista.

Otro de los aspectos claves que el expadre tuvo muy en cuenta, a la hora de fijarse en su pareja, fue que “no tuviese hijos o que fueran adultos. Yo a esta edad no quiero tener hijos (…). Bueno, me encontré con ella, me enloquecí, me paró bolas, le paré bolas y con rapidez estuvimos juntos y rápidamente construimos la relación”, relató Linero.

Cuál es el secreto para tener una buena relación de pareja según Linero

Entre tanto Linero también dijo que su relación de pareja le ha sumado felicidad a su vida y expresó que “Yo soy feliz con ella. Con ella sigo siendo libre, sino que antes vivía la vida muy individualmente. Estoy muy feliz y estoy enamorado”. A esto le sumó que uno de los secretos para mantener una sana relación es cuidar de la pareja, dar manifestaciones de ternura pero dejándola ser.