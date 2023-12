‘Merceditas’ de ‘Los Sinvergüenzas’ salió a desmentir rumores sobre la supuesta muerte de Fermín; ¿De qué padece?

‘Merceditas’ y Fermín’, dúo de influenciadores de la tercera edad, oriundos del municipio de Cáqueza en el departamento de Cundinamarca, se han ganado el cariño de miles de internautas, hasta el punto que muchos de estos navegantes digitales quedaron totalmente atónitos al observar noticias falsas en las que indicaban que ‘Fermincito’, había fallecido. Ante esto, Mercedes y los jóvenes que los apoyan en las grabaciones salieron a aclarar las dudas y revelar el verdadero estado de salud de este ‘Sinvergüenza’.

“Fermín nos tiene preocupados con su enfermedad; ¡Síganme los tristes!”, manifestó Mercedes entre lágrimas en un reciente videoclip en el que salió a aclarar rumores sobre la muerte de su ‘viejo’, como cariñosamente llama a su compañero de vida, de quien no se había separado en 26 años, hasta este momento, en que las circunstancias tienen a su amor sobre una cama de hospital.

“Si ustedes se habían dado cuenta en los videos anteriores, él casi no salía. (...) él decía que era una simple gripa, es una persona que nunca se queja de nada, hasta que se agravó. (...) Lo que más me preocupó, fue que el desayuno lo devolvió, se empezó a poner pálido. (...) Casi se me desmaya allí en la casa”, añadió.

Los especialistas que atendieron a ‘Fermincito’, aseguraron que la diabetes que padece aumentó su sintomatología y a esto se le sumó una infección urinaria. Por lo que los planes que tenían para cumplir el sueño de conocer el mar y montar el avión tendrán que posponerse unos cuanto mese.

