“Fue terrible” Jessica Cediel reveló detalles inéditos del incómodo momento que vivió en Senegal

Jessica Cediel es una reconocida presentadora de televisión, modelo y actriz colombiana. Su belleza y carisma la han convertido en una de las figuras más queridas de la industria del entretenimiento.

Pero Jessica no solo es una cara bonita, también es extremadamente talentosa. Comenzó su carrera como modelo y rápidamente se destacó en el mundo de la moda. Su elegancia y estilo único la llevaron a trabajar con las marcas más importantes a nivel internacional.

Jessica Cediel no se conformó solo con ser modelo, también incursionó en la actuación y demostró su versatilidad en diferentes producciones internacionales. Su carisma y talento la llevaron a consagrarse como una de las presentadoras más exitosas a nivel nacional, ganándose el reconocimiento del público y la crítica.

Además de su carrera en la televisión, Jessica también ha incursionado en el mundo digital. Es una influencer muy activa en las redes sociales, donde comparte su estilo de vida religioso y sus consejos de belleza con sus millones de seguidores.

Pero no todo ha sido color de rosa en la vida de Jessica. Ha enfrentado diversos desafíos y obstáculos a lo largo de su carrera. Hace poco relevó que que fue deportada al intentar ingresar al país africano por un problema de documentación, al que le faltaba una estampilla en su pasaporte.

“De entrada nos empezaron a mirar súper rayado, nos miraron súper mal, cuando vieron el pasaporte colombiano ahí ya empezó todo, ustedes han visto el programa Alerta Aeropuerto que se lo llevan a un pasillo, bueno así, nos llevaron, acto seguido un moreno me dice go, o sea que entre al ascensor, yo en mi reacción lo cojo y me suelto, le digo you, don´t touch me, súper iracunda, el tipo me coge y me da un empujón que literal me mandó a la pared”, detalló Cediel, subrayando el trato brusco recibido.

Los hechos ocurrieron en el aeropuerto de Senegal cuando, según relatos de Cediel, el personal de seguridad los llevó a un cuarto aparte tras identificar sus pasaportes colombianos: “Ese señor de la Policía era un moreno altísimo, o sea, gigante con gafas. Él me miraba así como por encima del hombro (...) Ay, no, es que fue terrible, ese señor fue horrible”.

Afortunadamente, más allá del incidente y del susto la hermosa presentadora no resultó herida ni maltratada.