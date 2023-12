Trabajo: Oración para encontrar un buen empleo

Cada nuevo año inicia con nuevos propósitos y metas, por lo que uno de ellos siempre es pedir la estabilidad laboral o en su defecto, para los que no tiene un empleo, poder conseguirlo. Muchos se apoyan en sus creencias para poder lograrlo y por eso es que se han creado oraciones específicas con las que podrá entregarse a la fe para alcanzar su meta, así que aquí le presentamos la Oración para encontrar un buen empleo.

Es claro que no tener empleo genera estrés y ansiedad y acudir a creencias religiosas puede ser una alternativa viable cuando se quieren agotar todas las alternativas. Además, en tiempos de incertidumbre, este es un recurso espiritual valioso para encontrar el impulso y mantener la fe de encontrar un buen trabajo.

Oración para encontrar buen empleo

Oración religiosa es un sitio web en el que se comparten oraciones, incluyó uno que está enfocado en la búsqueda de un buen empleo:

Amado Dios, hoy me presento ante ti con una petición que nace desde lo más profundo de mi corazón.

Por favor, guía mis pasos y dame la dicha de encontrar un buen empleo, pues en estos momentos de preocupación solo tú puedes salvarme.

Señor, por favor dame la dicha de poder conseguir un empleo en el que me dignifique, por medio del cual pueda obtener el dinero necesario para mantener a la hermosa familia que tú me regalaste y hacer que no le falte nada.

Permíteme conservarlo y que a través de él pueda progresar, saldar mis deudas y vivir una vida en calma y tranquilidad.

A ti encomiendo mis miedos y preocupaciones económicas y laborales; oriéntame en el esfuerzo diario de buscar trabajo y bendíceme haciéndome conseguir un empleo honesto, digno y estable.

Padre celestial, por favor rodea mi vida con el hermoso brillo de tu luz, alumbra mi camino, ilumina mi mente, disciplina mis fuerzas para el estudio, el trabajo y toca el corazón de aquellos que pueden ofrecerme un empleo.

Amén.