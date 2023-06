“Este perro sí me gusta”: Jessica Cediel mostró quién es su nuevo novio

Jessica Cediel volvió a dejarle a sus seguidores una pequeña pista que indicaría que está buscando enfocarse en su vida amorosa, revelando de manera pública quién se convirtió en su nuevo novio. Este detalle, junto a un par de recientes publicaciones, tienen a sus fanáticos muy intrigados sobre el futuro de la colombiana en este ámbito.

Cediel ha dejado ver que está disfrutando plenamente de su soltería, mostrando varios detalles de su carrera en el mundo de los medios y todo lo que ha podido lograr por su cuenta, además de aprovechar para mostrarle algunas fotos atrevidas a sus seguidores para dejar ver que aún sus 41 años de edad sigue manteniendo una buena figura.

Pero tal parece que no solo quiere sacar adelante su faceta laboral, sino que también quiere empezarse a labrar su futuro con una familia, indicando a través de una reveladora historia que tiene un nuevo novio.

En el clip es cuestión muestra que está acompañada de un perro dentro de un carro, y acto seguido comienza a acariciarlo y a jugar con él para luego confesar que el peludo es su nuevo novio.

“Para todos los que quieren conocer a mi novio, véanlo, ahí está. Cookie, hola papi. Les presento a mi novio oficial. Este perro sí me gusta. Otro perros no, pero este sí”, dijo Jessica Cediel entre risas mientras acariciaba al can. También escribió en la historia: “por si tenían curiosidad”, haciendo referencia a que en varias oportunidades le han preguntado por su vida amorosa.

¿Jessica Cediel quiere formar una familia?

A pesar de bromear con el hecho de nuevo “novio”, Jessica Cediel dejó una reciente pista en relación a que podría estar buscando empezar una familia por su cuenta, revelando una publicación en la que le pidió su opinión a sus seguidores respecto a cómo se vería embarazada.

El post recibió todo tipo de comentarios, desde los que simpatizaban con el pensamiento de la presentadora, pasando por aquellos que la tildaban de ridícula, hasta los que le advirtieron que debía apurarse si quería tener un bebé porque ya estaba a cierta edad de riesgo.