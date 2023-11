“Jessica Cediel mostrando pezón ha evangelizado más que tres papas juntos”: Dicen por su última publicación rezando

Jessica Cediel publicó recientemente a través de su cuenta de Instagram un video en el que aparece arrodillada rezando y acompañó las imágenes con un largo texto en en el que se refirió a la mujer que no están acostumbrados a ver como figura pública y se refiere a cómo Dios le ha dado paz a su vida. Sin embargo, sus seguidores se han fijado más en otros detalles.

En las redes se comenta que los pezones de Jessica Cediel, que sobresalen en la camiseta blanca que tiene puesta mientras reza, han logrado más impacto que el solo mensaje.

Video de Jessica Cediel rezando reventó las redes sociales

“DE RODILLAS ANTE EL REY ! Y si… está soy yo. Ésta es la Jessica que tal vez no están acostumbrados a ver… pero déjenme decirles que sin ésta Jessica íntima, la figura pública de Jessica Cediel que ustedes conocen no sería nada”, escribió en la primera parte el video.

Luego asegura que: “Recuerden que cada uno de nosotros lleva su propia carga, así que seamos más misericordiosos a la hora de juzgar. Yo no digo que todo el mundo debe pensar o creer lo que yo creo, no se confundan. Cada quien es libre. Pero les si les aseguro que desde esta posición pública en la que Dios me puso si COMPARTIRÉ MI FE CON ORGULLO!”.

A través de distintas redes sociales se han pronunciado, como es el caso de X o Twitter, en donde se hace referencia Jessica Cediel.

“Jessica Cediel mostrando pezón mientras reza ha evangelizado más en las últimas 24 horas que tres Papas juntos”, escribió el reconocido Jesucristo Carrfour.

Los usuarios de internet tampoco han dudado en comentar: “Diossss dice, hija mía ponte un sostén, para que nos concentremos… no quieras llamar la atención hasta orando! Ah y tampoco tienes que grabar todo madura!”, “Pero el espacio con Dios es sublime, intimo, no hay necesidad de grabarse y subirlo a las redes. Quizás una pésima pero puntual analogía como cuando se está en la intimidad con la pareja. No creo que se ande publicando a todo el mundo” y “Si sale bailando es malo. Si sale alabando a Dios también es malo... Dios mío el problema no es ella. Son uds”.