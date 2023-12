HInchas de Millonarios se ‘emberracaron’ con Falcao por la “excusa” que sacó para rechazar a su equipo

Radamel Falcao García recibió críticas por la “excusa” que sacó para no jugar en Millonarios. Meses después de que no prosperaron las negociaciones con el ‘Embajador’, ‘El Tigre’ rompió el silencio y sus palabras no pasaron desapercibidas.

En entrevista con el periodista Jaime Dinas, de ‘Telepacífico Noticias’, Falcao confirmó que Millonarios realizó varios acercamientos para ficharlo en 2023. Sin embargo, a la falta de acuerdos por el salario, se le sumó la preocupación por sus cuatro hijos y su esposa Lorelei Tarón.

“Lo de Colombia y lo de Millonarios se habló en su momento, por ahí las condiciones no estaban dadas. Hay que ver las condiciones del país, también como está en este momento, un poco complejo. Siempre viendo lo que le paso a Luis Díaz, son cosas negativas que a uno lo hacen meditar y quizás frenarse”, Radamel Falcao

Cabe señalar que le secuestro del papá de Luis Díaz ocurrió varios meses después de que el representante de la junta directiva de Millonarios intentó contratar a Falcao.

Hinchas de Millonarios reaccionaron a las palabras de Falcao.

La explicación de Falcao sobre por qué no llego a Millonarios dio mucho de qué hablar. Lo llamativo es que, para una gran cantidad de hinchas del ‘Embajador’, Falcao sacó una “excusa floja” en su entrevista. Ellos, por lo que escribieron en redes sociales, consideraron que lo ocurrido con el papá de Luis Díaz no es argumento válido para negarse a jugar en el equipo bogotano.

#ESPNFShowcolombia FALCAO DICE QUE ES HINCHA DE MILLONARIOS YA VAN DOS VECES QUE SACA EXCUSAS PARA NO VENIR A MILLONARIOS ESO NO ES UN HINCHA Y AMOR POR MILLONARIOS — COMANDOSBLUE23 (@EdissonCALDERN5) December 18, 2023

Y sí. Lo amo a Falcao, pero jugar esa carta es la fácil. Simplemente en su plan familiar nunca fue una opción volver a Sudamérica y es más que entendible.



Igual me mantengo, más allá del sueño, me gustaría más verlo en una función de marca y deportiva desde otro lugar. https://t.co/7ms40lsCjj — Oscar (@sr_farieta) December 18, 2023

