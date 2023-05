¿Qué le baje a la marihuana? Robinson Díaz paró en la raya a Sandra Reyes tras su experiencia con los extraterrestres

Robinson Díaz es un reconocido actor colombiano quien se ha destacado en innumerables producciones tales como ‘Vecinos’, ‘El Cartel’, ‘Mentiras perfectas’, entre otras. Actualmente, busca entretener a otro tipo de público por medio de la obra de teatro ‘La Dama De Negro’.

Robinson estuvo como invitado especial en la emisora Tropicana con el fin de revelar varios detalles de su vida y también sus próximos proyectos. Por supuesto, las risas en varios momentos no faltaron en especial, por su respuesta frente a la revelación de su colega Sandra Reyes sobre haber visto extraterrestres.

En medio de la entrevista uno de los locutores le preguntó al actor si tenía el número de la actriz Sandra Reyes, pues deseaban invitarla al programa con el fin de que les relatara su experiencia con los extraterrestres.

Ante sus declaraciones el actor aseguró: “Ah, sí”, ocasionando varias risas entre los locutores. Seguidamente, Robinson indicó que al encontrarse con ella le preguntó cómo le había ido con los extraterrestres: “Esa berraca de Sandra si (…) Yo le dije bájale a la marihuana”.

Minutos más tarde Jhovanoty quien también hace parte de Día a Día buscó imitar a Mafe Walker, la mujer que se volvió famosa al asegurar que habla ‘lenguaje extraterrestre’, lo que produjo nuevamente las risas en la cabina El actor volvió a intervenir asegurando: “Muy chistoso porque salió con esos cuentos y me dijo sí, sí, a mí me pasó eso y yo ay no, coma…”, mientras que giró la cabeza buscando cerrar el tema.

Después de sus declaraciones, varios internautas apoyaron sus palabras destacando que no solo es un excelente actor, sino también no tiene problema alguno en dar su opinión y referirse a varios temas ya sea la política, el entretenimiento, entre otras.

Asimismo, le pidieron a Robinson volver a ser parte de las telenovelas colombianas, recordando su sonado personaje de Óscar en ‘Vecinos’, producción que logró ser todo un éxito y fue nuevamente trasmitida esta vez en las tardes del canal Caracol, hace algún tiempo.