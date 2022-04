‘La Mafe Méndez’ habló de su crítica enfermedad y desde cuando la desarrolló

‘La Mafe’ se ha convertido en una de las influencers más queridas en redes sociales por ser una de las más antiguas y entregadas a la tarea, codeandose de varios creadores que al igual que ella, cuentan con un gran cariño por parte de todos los colombianos y seguidores del mundo digital.

A pesar de ser abierta y contar muchas cosas de su vida personal, hay varios seguidores que se han preocupado por ella debido a que han notado ciertos moretones en su cuerpo sin motivo alguno y de hecho, en algún momento de su vida culparon a su novio de causarle estas marcas en su cuerpo y llamarlo maltratador y abusador, así que desde hace algún tiempo, ella decidió hablar del tema y dejar todo claro.

A través de las historias en su Instagram, mostró varias fotos que sorprendieron a varios de sus seguidores debido a lo escandalosas que se veía, confesando que la Pupura, condición que genera que le salgan varios morados en el cuerpo sin razón alguna o por el más mínimo golpe o toque brusco, la había creado a los 10 años sin motivo, pero al final entendió que era su objetivo en este mundo.

Aprendió a vivir con ella, sin embargo, hay días que le cuesta sobre todo porque el 90% de ellos le duelen, mostrando una dura foto de ella sangrando por una perforación que se hizo en la oreja, debido a que le preguntaron si su cuerpo resistía ese tipo de cosas a lo que ella respondió

“Cuando tengo las plaquetas niveladas, sí puedo. Se demora un poquito más de lo normal en sanar. El cuerpo me avisa si está bien. cuando mis plaquetas están muy bajas, me da una hemorragia eterna. Eso es señal de que me lo tengo que quitar”

Añadiendo que por lo general sus plaquetas estaban más abajo de lo común pues el rango normal es entre 150.000 a 450.000 y las de ella siempre estaban en 10.000.