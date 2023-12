“No lo podía creer”: Carolina Cruz mostró la ‘sorpresita’ que se llevó en grabaciones del programa de Caracol

Carolina Cruz es una de las presentadoras más reconocidas de ‘Día a Día’ de Caracol televisión, actividad que la incorpora junto a su rol como empresaria y modelo colombiana, destacandose en diversos sets gracias a su belleza, espontaneidad y carisma. Por supuesto, sus redes sociales también resultan siendo las principales protagonistas de sus nuevos proyectos y hace unas cuentas semanas confirmó su presencia en el programa ‘La Vuelta al Mundo en 80 risas’, junto al famoso humorista ‘Don Jediondo’. Sin embargo, recientemente la caleña mostró la sorpresa que se llevó en grabaciones del programa de Caracol.

Cruz quien alcanza los más de 7.5 millones de seguidores a través de su cuenta de Instagram, no dudó en revelar detalles inéditos de la nueva producción en la que hace parte. Si bien, ha hecho parte de diversos formatos, esta fue la primera vez en la que tuvo que viajar por algunos lugares del mundo. Aunque estaba más emocionada que nunca, lo cierto es que el momento más difícil fue dejar a sus pequeños, Matías y Salvador, de quienes nunca se había separado durante tantos días.

Pero, más allá de la falta que le hicieron los menores, también logró descubrir y disfrutar de principio a fin diversos lugares. Pues, durante su más reciente aparición compartió un corto clip en el que se dejó ver enfocada en este proceso, buscando resaltar cada cosa que ha logrado conseguir: “Yo con toda mi fe, agradeciendo y pidiendo a Don Jediondo jajaja”, pues el comediante entró con un ‘look’ bastante extraño e incluso con un gorro de baño.

Sin embargo, estas no fueron las únicas declaraciones de la presentadora, pues tampoco dejó de lado un segundo momento, en el que reiteró: “Yo no podía creer lo que estaba viviendo, no podía creer estar en este lugar jajaja y Don Jediondo no me dejaba en paz”, agregando una imagen mientras que intentaba grabar con una pequeña camara y por supuesto, el comediante a su lado.

