¿Los años no definen ingresos? Paola Jara reveló quién factura más entre ella y su pareja Jessi Uribe

Paola Jara y Jessi Uribe son una de las parejas más reconocidos en la industria del entretenimiento, pues más allá de compartir su pasión por la música y convertirsen en famosos cantantes de talla internacional. Lo cierto es que su amorío ha dado de que hablar desde hace algún tiempo, pues contra todo pronostico completaron más de dos años de noviazgo y posteriormente, le dieron paso al matrimonio que al sol de hoy cumple más de un año de haberse llevado a cabo. Pero, más allá de lo enamorados que están y de los diversos proyectos que busca llevar a cabo, con su propio estudio y la paisa en su faceta como empresaria dejando ver su gusto por la confección y el diseño, ahora la paisa reveló quién factura más entre ella y su pareja.

Le puede gustar: “A veces no salen como queremos”: Hijo de Sebastián Martínez, Amador reveló el motivo detrás de su tristeza

Si bien, Paola cuenta con una amplia carrera artistica, Jessi empezó un poco más tarde, en donde la fama tocó su puerta luego de su paso por ‘A otro nivel’ reality de Caracol televisión. Lo cierto es que antes de darle riendas suelta a su amor, ya trabajaban juntos, pues el bumangués le ofrecía a Paola algunas de sus composiciones para que fueran lanzadas, ya que la cantante está enfocada en su música.

Actualmente, Uribe también ha buscado a darse a conocer no solo en Colombia, gracias a éxitos como ‘Dulce pecado’ y ‘Matemos las ganas’, llevando su música no solo a diversos lugares del país sino también internacionalmente. Hace pocas semanas, la paisa estuvo haciendo parte del programa de Eva Rey, ‘Desnúdate con Eva’, en el que la española no dudó en indagar sobre quien de los dos ganaba mucho más dinero.

También puede leer: “Nos matan porque nos odian”: Mara Cifuentes estalló luego de que hallaran a mujer trans sin vida en Bogotá

Ante el hecho, la paisa aseguró que a los dos les iba más que bien, pero su pareja ha logrado ganar. una más amplia popularidad en el extranjero, asegurando que son muchos los lugares en donde suenan cada una de sus canciones: “No he hecho cuentas, no tengo ni idea, yo creo que él porque está haciendo muchas giras internancionales, entonces pues está ganando más en dólares”, reiteró la paisa. Y es que hace pocos meses fue Uribe quien terminó hablando de dinero en medio de una entrevista para ‘La Kalle’, asegurando que del genero, él era uno de los que más barato cobraba, pues sus precios podrían estar sobre los 100 millones de pesos.