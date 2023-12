“A veces no salen como queremos”: Hijo de Sebastián Martínez, Amador reveló el motivo detrás de su tristeza

El hijo de Sebastián Martínez, es Amador Martínez Sáenz quien a sus 14 años de edad tiene más que clara su más grande pasión, como lo es precisamente, ser piloto de karts, talento que ha sido apoyado por sus padres. La famosa actriz y empresaria Kathy Sáenz y el actor paisa. Si bien, sus inicios se dieron en medio de algunos entrenamientos y también varias competencias en Colombia, lo cierto es que logró expandir y demostrar su talento internacionalmente, ganándose diversos triunfos por su habilidad en este deporte. Sin embargo, todo no es color de rosa para en la vida del joven, tanto así que reveló el motivo detrás de su tristeza.

Amador quien no suele ser tan activo en sus redes sociales se ha encargado de compartir los mejores momentos que ha tenido en medio de este deporte, el cual lleva practicando desde hace varios años y de paso, mostrando lo orgullosos que se sienten sus padres en cada una de sus apariciones. Sin embargo, en su más reciente aparición, el joven compartió una imagen con sus más de 100 mil seguidores a traves de la plataforma Instagram en la que indicó: “A veces las cosas no salen como queremos, pero de eso se trata esto”.

Las palabras de Amador estuvieron acompañadas de una imagen en la que se ve al hijo de Sebastián Martínez recostado sobre la parte delantera de un karts, mostrando la tristeza que lo aquejaba para aquel momento, pues al parecer, no logró alcanzar los resultados esperados en medio de una carrera. Como era de esperarse, la serie de declaraciones por parte de sus seguidores no faltaron, reiterando: “Parte del proceso de aprendizaje”, “Siempre contigo, eres un crack”, “Pero ya sé, hay días difíciles, muy difíciles, más no dejemos esto pararnos”, entre los que más lograron destacarse.

Lo cierto es que más allá de ganar o perder, Amador también hace parte de los diversos proyectos en los que sus padres son los protagonistas desde la actuación, el ambito empresarial y hasta en el campo, pues han dejado claro que una de las mayores prioridades en sus vidas es precisamente, su hijo juntos así como también las dos hijas de Kathy, Shenoa y Alana.