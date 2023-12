“Música basura”: Jessi Uribe se ‘emberracó’ y le respondió fuertemente a quienes creen que su carrera va en declive

El bumangués Jessi Uribe se ha consolidado en los últimos años como uno de los artistas más escuchados del género popular en Colombia, hecho que le ha dado razones de peso para comentar abiertamente sobre el comportamiento de esta industria. Precisamente el intérprete de ‘Si me ven llorando’, no se guardó nada y arremetió contra aquellos que lo critican por su manera de cantar; y de aquellos que valoran más el trabajo de edición vocal que se realiza en computador, que la labor de cantantes como él.

Esta no es la primera ocasión que Uribe, arremete en contra de sus críticos, llegando al punto de hablar sobre los egos que afectan a la música de despecho en el país. En esta ocasión, aprovechó las Historias de su Instagram, para responderle a aquellos que consideran que su talento ha disminuido con los años; mismos que asumen que esta presunta razón lo ha llevado a realizar covers:

Esto le pude interesar: “Aprendes a preparar tu corazón”: César Escola reveló cómo llegó la “luz” a su vida para adoptar a su hijo Martín

“De mis favoritas, y no le bajaré una línea a hacer lo que me gusta, la gente tiene que dejar de ser sorda, cuando oyen estas canciones me dicen que ya no hago nada bueno desde ‘Dulce pecado’, están contagiados de tanta música basura que hay por ahí que oyen algo lindo y les suena raro, estamos jodidos. Dejan el gusto en manos de un computador que pone a cantar bonito a gente que no nació con el hermoso don de cantar, y lo más ‘hp’ nos ponen al nivel de ellos a nosotros que amamos el arte de cantar e interpretar”, manifestó.

No se lo puede perder: Yeison Jiménez le regaló una lujosa camioneta de aguinaldo a uno de sus trabajadores; ¿Cuánto vale?