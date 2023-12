“Me llegó por la espalda”: ‘La Liendra’ se involucró en una pelea y mostró sus heridas

‘La Liendra’ le contó a sus seguidores que se involucró en una pelea después de haber recibido un golpe de parte de uno de sus amigos durante un partido de fútbol, dejando salir su lado más bélico en el proceso. También mostró la herida que le quedó en su cuello producto de este altercado.

El creador de contenido últimamente ha estado concentrado en lo que respecta a otros detalles un poco alejados de sus videos cómicos originales con los que empezó a alcanzar fama, enfocándose en su faceta de streamer y organizador de eventos, siendo estas muy exitosas para él.

Pese a esto, hay un aspecto que el joven no ha cambiado del todo y es el amor por el fútbol. Durante estos últimos años ha logrado asistir a una gran cantidad de eventos futbolísticos como el Mundial celebrado en Catar, partidos de su ídolo, Cristiano Ronaldo, además de algunos juegos de la selección colombiana.

Pero no solo es espectador cuando se trata de fútbol, sino también protagonista, saltando a las canchas junto a algunos amigos para divertirse un poco, publicando algunos clips de sus mejoras jugadas en el terreno.

Sin embargo, en su más reciente partido contó que se vio involucrado en una pelea debido a que un jugador del equipo contrario lo atacó, algo que a La Liendra no le pareció nada divertido, optando por recurrir a la violencia.

“Un socio y un amigo me pegó un puño en el cuello, hoy casi me agarro a pelear. Y ni siquiera fue chimba porque si hubiera sido con un man de la calle que yo no conociera, bueno, pero fue con un amigo, con un socio”, contó el influencer

En la misma historia contó que su compañero lo golpeó estando descuidado, tumbándolo al suelo. Seguidamente se levantó y comenzó una breve riña, respondiéndole con un puñetazo en la oreja.

La Liendra mostró cómo quedó su cuello luego de la pelea

Si bien el influencer contó que las cosas se aplacaron porque ambos recapacitaron sobre la pelea y reconocieron que los amigos no deben discutir de esa manera, igualmente se llevaron un par de golpes antes de la resolución del problema.

En otra historia, La Liendra mostró cómo quedó su cuello después del puñetazo que su amigo le dio en el cuello, revelando que en el medio de esta zona había un hematoma producto del golpe.

En el clip, el joven escribió: “qué gonor***, hasta el pulpo chupó. Yo me imagino que debe tener tinta en los dedos el pana”, haciendo referencia al tatuaje de un pulpo que tiene en el cuello.