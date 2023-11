‘La Liendra’ responde a las críticas por regalo a Dani Duke

El creador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido en las redes sociales como ‘La Liendra’, y su pareja Dani Duke son una de las parejas de influencers de las que más se habla en redes sociales.

Puede leer: Primeras imágenes de Karol G en ‘Griselda’ de Sofía Vergara

Pues desde que inició su relación amorosa la pareja ha protagonizado distintas polémicas y varias veces han estado en el ojo del huracán y esta vez no ha sido la excepción, pues con motivo del cumpleaños de Dani Duke le preparó una grata sorpresa, pero con ello llegaron las críticas que se centraron en la frase “te quiero”.

“Qué vueltas ese poco de comentarios tengo en el último video con mi novia en el que le dimos la sorpresa de cumpleaños, de gente brava dizque porque le digo te quiero, o sea que por qué no le digo te amo. Típica gente que le importa más lo que la gente le diga que lo que le demuestren”, dijo en primera instancia ‘La Liendra’.

Seguidamente resaltó lo que es el resultado de esas relaciones apresuradas que se precipitan rápidamente por no dejarse llevar por el caudal verdadero de los sentimientos. Insistió que siente muchas cosas por Dani Duke, pero que prefiere demostrarlo con hechos y no con palabras.

“¿Cuántas relaciones no se dicen te amo rápido, se casan, hacen miles de cosas y luego puf se separan? Entonces yo creo que hay que dejar de creer tanto en esta y más en los hechos, yo puedo sentir por Daniela muchísimo más de lo que le digo, porque no soy una persona expresiva, pero es que ya he tenido unas relaciones en las que hablo mucho y demuestro poco que ya he dicho no, prefiero mejor demostrar lo que siento por hechos y no por palabras, porque es que a veces se queda de dientes para afuera, yo creo que no es lo que te digan, es lo que te demuestren”, finalizó ‘La Liendra’.