¿Maquillaje o accidente? Sebastián Martínez preocupa a sus fans por varios ‘detallitos’ en su rostro

Desde muy corta edad los padres de Sebastián Martínez vieron en él un indiscutible talento para las artes, tanto así que tomaron la decisión de que su pequeño llegara a ser parte de la obra musical ‘Misi’ en donde fue uno de los protagonistas durante un largo tiempo desde su niñez y posteriormente su adolescencia, aprendiendo entre guiones, escenarios y nuevos personajes. Tiempo más tarde, el paisa logró llegar a la televisión colombiana siendo parte de diversas producciones entre las que se destacan ‘Rosario tijeras’ y ‘Juegos prohíbidos’. Pero, eso sí además de llevar a cabo una de sus más grandes pasiones, también encontró el amor en la también actriz y empresaria Kathy Sáenz con quien tuvo su único hijo Amador. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para el actor, pues recientemente generó preocupación entre sus fans al mostrarse con algunos golpes en su rostro.

Y es que el actor además de tener presencia en Colombia y por ende, ganarse el cariño de los televidentes por su capacidad de medirse a cualquier personaje, ahora decidió trasladar su pasión a las redes sociales entreteniendo a sus fans a partir de diversos contenidos y en esta ocasión su familia resultó siendo la principal protagonista. Pues, en medio de un video Sebastián llamó la atención con los morados que tenía en su rostro, además dejando ver la enfermedad que enfrenta como lo es la rosacea, la cual principalmente ha afectado su rostro.

Aunque el actor no se refirió al tema si generó varias risas al revelar, según él la cara con la terminó de hablar con su familia, es decir, su esosa e hijo a través de una videollamada: “Colgué con ellos, me quedé en esa posición y tengo un espejo me vi en la posición que estaba que refleja lo que me produce hablar con mi familia”.

Lo cierto es que las risas no faltaron, pues la imagen de desmotivación e incluso aburrimiento fue exactamente la reacción del paisa tanto así que no dudó en agregar: “Mi familia me pone conchentido”. Pero eso sí, más allá de la graciosa situación varios no dudaron en preguntarle al actor si realmente se trataba de maquilla, de un simple golpe o la situación fue de peligro. A pesar del hecho, Martínez dejó claro que sigue enfocado en hacer divertir a sus fans y dándose a conocer a través de las redes sociales.