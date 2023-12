¿No se merecía el premio? En redes no perdonan el triunfo de Carin León en ‘Yo me llamo’ y aseguran que hubo trampa

Carin León Yo me llamo Carin León Yo me llamo

Yo me llamo es uno de los programas más exitosos de Caracol televisión, pues desde su primer capítulo hasta la gran final logró ser la producción más vista por los colombianos durante las noches. Pero, luego de estar varios meses al aire los imitadores y jurados Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola eligieron a cuatro de los finalistas en donde se llevó el premio mayor. Sin embargo, la serie de críticas no se hicieron esperar a través de las redes sociales asegurando que Carin León no se merecía el premio.

Y es que durante la gran final del programa los cuatro imitadores Miguel Bosé, Luis Miguel, Carin León y Shakira se midieron mostrando todo su talento en el diamante de las estrellas logrando deslumbrar a los televidentes y por supuesto, a los jurados en donde las diversas declaraciones no se hicieron esperar, pues varios quedaron incorformes con el triunfo de Carin León, pues según ellos, quienes realmente se lo merecían eran precisamente, Shakira o Miguel Bosé. Sin embargo, el imitador logró convertirse en el ganador y por ende, llevandose los 500 millones de pesos los cuales espera poder aprovechar en diversos proyectos y por supuesto, en su pequeña quien fue el motivo para seguir adelantar y lucharla hasta el final de la competencia.

Por otro lado, también hubo quienes estuvieron felices con el triunfo de Carin asegurando que desde un inicio fue uno de los favoritos y aunque los porcentajes por parte de los presentadores no fueron revelados lo cierto es que quien obtuvo la mayor votación fue Carin León.

Definitivamente... Ya queda comprobado que en Colombia no se sabe elegir. Cómo van a elegir por encima del talento de Shakira o Luis Miguel a ese gordo ñero?? Ahhh verdad, eligieron a un guerrillero y genocida de presidente @petrogustavo #YoMeLlamo2023 — Yo soy el que soy (@Jhalacito1976) December 12, 2023