Esta es la enfermedad que padece Ana Karina Soto que la llevó a retirarse de “Buen día, Colombia”

Ana Karina Soto es una reconocida presentadora y actriz colombiana. Su carisma y talento la han convertido en una figura destacada en la industria del espectáculo durante más de 20 años de carrera. Desde sus inicios en la televisión, ha cautivado a millones de espectadores con su presencia en pantalla.

Una de las características más destacadas de Ana Karina es su versatilidad. Ha incursionado en diversos géneros televisivos, desde programas de entretenimiento hasta telenovelas. Su capacidad para adaptarse a diferentes roles y mantenerse auténtica en cada uno de ellos es admirable.

Pero no solo es talentosa frente a las cámaras, también ha demostrado ser una mujer emprendedora. Ana Karina ha lanzado su propia línea de productos de belleza, mostrando su pasión por el cuidado personal y el bienestar. Además, es una influencia positiva para sus seguidores, compartiendo consejos sobre estilo de vida saludable y motivación.

A lo largo de su carrera, Ana Karina ha recibido numerosos reconocimientos y premios por su destacada labor. Su carácter amable y su dedicación al trabajo la han convertido en una figura querida y respetada tanto por sus colegas como por el público.

Hace poco la presentadora reveló por medio de sus redes sociales los motivos de ausentarse de Mañana Express y Buen día, Colombia, del Canal RCN, debido a una enfermedad.

Posteriormente, la esposa del actor Alejandro Aguilar habló con sus seguidores y reveló que su ausencia se debe a una infección en las amígdalas: “Seguí maluca de la garganta, con mucha fiebre y escalofríos, fui a la enfermería del canal. La doctora me vio, me revisó y me dijo que tenía una infección en las amígdalas, me mandó antibiótico y me dijo que todos los síntomas que tenía eran por la infección. No era gripa, sino las amígdalas inflamadas”, expresó la presentadora.

También dijo que le dieron dos días de incapacidad mientras se logra recuperar por completo para volver a sus actividades matutinas en los reconocidos programas del canal RCN.

