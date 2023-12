”Abundan los pensamientos de muerte”, Juan Pablo Raba habló sobre la crisis que vivió tras el nacimiento de su hija

El actor Juan Pablo Raba compartió su historia de cómo comenzó su carrera artística en entrevista en ‘La sala de Laura Acuña’, donde aparte de divertir a sus seguidores, a Crsitina Estupiñán y a Laura Acuña con su historia de vida y la manera en la que demoró para encontrar su vocación, también abrió su corazón para revelar algunos momentos que le hicieron replantear su vida.

El esposo de Mónica Fonseca mencionó que actualmente está desarrollando un proyecto de salud mental masculina, puesto que mencionó que en su familia la depresión nunca se mencionó, ya que su padre siempre lo relacionaba con un tema de debilidad masculina o una “falta de oficio”, pero que tras su experiencia personal, entendió que la salud mental masculina no es tratada correctamente y que por ser hombres, se cree que sus sentimientos siempre son rudos.

“Cuando nació Josefina, yo viví la depresión posparto, yo sentí que se me caía el mundo encima”, comenzó diciendo, mientras aclaraba que con Joaquín, su hijo mayor, él vivió mucha emoción y lo recibió como su motor de vida, pero con su niña, a sus 41 años, se dijo:

“Qué hice, a mí cómo se me ocurre, yo que estaba pensando, cuando este ser humano tenga 20, yo tendré 60, yo en qué estaba pensando, entré en esa dinámica, además en esa época rechacé un trabajo en Canadá y empecé un mes de trabajo, se me junta todo, la crisis de la mediana edad”, comentó.

Además dijo que: “En la crisis de la mediana edad los hombres cumplimos 40 años, estamos en la mitad del camino, te cuestionas qué hice con 40 años y no importa qué tanto hayas hecho, te va a parecer que no fue nada porque ya pasó y se pasó tan rápido, se pasó la mitad de mi vida, ¿y ahora? Ahora viene esta bajada y qué es lo que tengo para ofrecer y qué tipo de hombre soy”.

Finalmente, expresó que los hombres que experimentan lo mismo que él tienen dos opciones: “La crisis de la mediana edad es una oportunidad en la que o tratas de modificarte hacia afuera y tratas de verte más joven o aceptas y te vuelves vulnerable y permites reconstruirte”.

Su esposa mónica Fonseca, la bicicleta, la terapia y la vida fueron su motor, su ayuda y su mano amiga para sobrellevar la lluvia de emociones y sentimientos que experimentó.

Sobre la terapia expresó que tuvo que entender que algo le estaba pasando para buscar ayuda, puesto que se cuestionaba, “por qué si de repente yo nunca había pensado en que la muerte era una posibilidad, era una salida, no porque haya pensado en que me podría llegar a su1c1d4r, pero tenía momentos en los que decía si me muero ya todo es más fácil, el día en que me muera todo va a ser más sencillo”.

