“Me pudo haber costado la vida”, Juan Pablo Raba recordó el accidente que le dejó marcas en su cuerpo

El actor Juan Pablo Raba recordado por su papel en ‘Mi Gorda Bella’, conforma actualmente una de las familias más queridas y estables de la farándula colombiana con la presentadora Mónica Fonseca con quien lleva más de 10 años juntos y tiene a sus dos hijos.

Luego del robo del que fue víctima el actor en los cerros orientales de la ciudad de Bogotá en compañía de sus dos hijos, sus seguidores revivieron una entrevista en una sección de Caracol Radio en la que recordó un accidente que le dio una gran lección de vida y lo llevó a cambiar su forma de pensar.

El difícil momento por el que atravesó ocurrió cuando se había divorciado de su primer matrimonio, y aparte de dejarle marcas en su cuerpo, le dejó una valiosa lección de vida que lo llevó a replantear cómo quería vivir su vida.

Lea también: Rompió su silencio: Juan Pablo Raba se defendió de las acusaciones sobre acoso de sexual de famosa actriz

En el programa ‘Marca personal’, mostró una gran cicatriz que tiene en la clavícula derecha. “Me rompí la clavícula en tres pedazos en un accidente de moto en Venezuela. Fueron dos cirugías, tres costillas rotas, desplazamiento de órganos”, comentó.

El accidente sucedió hace aproximadamente 20 años, por lo que siempre que ve y toca su cicatriz, recuerda que: “para mí fue una advertencia de la vida en ese momento, me estaba diciendo: frena”.

Además indicó que, “yo estaba recién divorciado de mi primer matrimonio en Venezuela y estaba como un loco... y lo más loco del accidente es que yo hacía rato no veía a mi ex y me la encontré en un semáforo, entonces yo había vendido mi anterior moto porque ella me había pedido que la vendiera, que le daba miedo, entonces la veo en el semáforo y entonces la veo, le acelero, como quien dice, otra vez, yo puedo, yo soy rebelde, y literalmente a los 10 minutos me pegué un costalazo que me pudo haber costado la vida”.

Lea también: “Le dieron puño”: reconocido actor Juan Pablo Raba denunció que fue asaltado en Bogotá frente a sus hijos