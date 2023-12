Jhonny Rivera contó cómo sufren sus seres queridos por las acciones de sus vecinos

Jhonny Rivera hizo un anuncio en sus redes sociales para pronunciarse en contra de una actividad que lo tiene muy preocupado debido a los inconvenientes que se están presentando alrededor de su casa con sus vecinos más cercanos, indicando que molesta a algunos de sus seres queridos.

El cantante suele compartir todo tipo de detalles en sus redes sociales para mantener informados a sus fanáticos sobre diferentes aspectos de su vida, desde su faceta musical, pasando por la de padre y novio, además de otra más personal en donde revela detalles más específicos a través de sesiones de preguntas y respuestas.

Sin embargo, en esta oportunidad sorprendió a sus fans, ya que a través de su perfil de Instagram publicó un comunicado en el que se le podía ver muy serio, dando a entender que se trataba de un mensaje de importancia para él.

Y es que se mostró molesto porque aún en 2023 se sigue celebrando la llegada de la Navidad en Colombia con pólvora, fuegos artificiales y estruendosas prácticas. Y si bien no tiene nada en contra de festejar, sí le parece poco considerado que lo hagan de esta manera, ya que los animales terminan asustados.

“Todavía no hemos tomado conciencia suficiente sobre el tema del uso de la pólvora. Voy a hablarlo hoy, no por mí sino por aquellos que no tienen voz, por los perros, los gatos, la fauna en general, por todos los animales que no entienden que esto es una celebración de humanos y que les afecta demasiado”, comenzó a narrar el cantante.

Seguidamente indicó que algunos animales de su finca se ven afectados por los ruidos de la pirotécnica de sus vecinos más cercanos: “personalmente, mis mascotas sufren mucho [con] el tema de la pólvora y se esconden en cualquier rincón”.

Jhonny Rivera también se preocupa por los animales sin hogar

Además de demostrar lo preocupado que está por los animales de su finca, el intérprete de ‘Acapulco’ también sintió empatía por aquellos que no tienen un hogar: “piensen en los perritos callejeros que no tienen dónde esconderse, el trauma que les genera”.

Jhonny Rivera también expuso otro punto, y es que, si bien los animales son más sensibles a estos estruendos, otra población también se puede ver afectada, indicando que los niños pequeños son otras víctimas de esta problemática.

“Podemos celebrar estas navidades, estas fiestas, pero hagámoslo de una manera sana. Divirtámonos, pero por favor, ni pólvora, ni alboradas, ni este tipo de cosas que pueden poner en riesgo no solo las mascotas, sino también los niños”, concluyó el artista, pero sin antes desearle unas felices fiestas a sus seguidores.