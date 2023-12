“Estos descarados”: Mónica Rodríguez se cansó y se fue en contra de la empresa ‘Envía’ y los tildó de irresponsables

El ser parte de la industria del entretenimiento no resulta un camino sencillo de recorrer, pues se pasan por aplausos, pero también por diversas críticas. Sin duda, una de las periodistas y presentadoras que más sabe frente a este tema es precisamente, Mónica Rodríguez quien logró destacarse en programas como ‘Día a Día’, ‘Mujeres al limite’ de Caracol televisión y actualmente hace parte del equipo del noticiero de ‘CM&’. Eso sí, su presencia en la televisión colombiana no ha sido impedimento para que esté más activa que nunca a través de las redes sociales e incluso refiriéndose a las diversas situaciones por las que atraviesa el país en materia política, economica y de seguridad. Pero, recientemente, la paisa no se quedó callada y se fue en contra de la empresa ‘Envía’, debido a un incumplimiento.

Y es que luego de su salida de Caracol especificamente del programa de ‘Día a Día’, la presentadora se vio inmersa en varios rumores, pues aseguraban que su salida se había dado por motivos ajenos, es decir, sus declaraciones en contra de algunos políticos en Colombia terminaron generando molestia. Sin embargo, este es un capítulo cerrado para la vida de la paisa, pues ha estado enfocada en sus nuevos proyectos y de paso, dandole voz a diversos emprendimientos, ahora recientemente, sacó a la venta diversos accesorios y muebles de su hogar, ya que estaría en proceso de mudanza, aunque se desconoce si este sea de ciudad o simmplemente de apartamento.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para la presentadora, pues no dudó en mostrar su molestia a través de sus redes sociales. Mónica inició sus declaraciones indicando: “Estos descarados ni siquiera responden cuando entregarán mis cajas”. Asimismo, la paisa les aconsejó a sus fans no enviar ningún tipo de producto por este medio, pues según ella, son unos irresponsables.

Además, de sus declaraciones Mónica añadió un mensaje el tendría como procedencia la empresa de envíos y en el cual se asegura que sus productos se encuentran en el Centro de Operación Regional de Medellín, con el fin de ser asignados para su posterior entrega: “Lamentamos la situación presentada y te pedimos disculpas, te informamos que persentamos retrasos operativos en varias zonas del país debido a una alto volumen de mercancía”.