Mónica Rodríguez expuso a las esposas tóxicas con un divertido video ¿Se identifica?

Ver a la Mónica Rodríguez en sus publicaciones es llenarse no solo de información, sino de mucha vitalidad y sonrisas, pues la energía que emana con su mirada y sonrisa atrapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital solamente en la red social Instagram.

Y recientemente no ha sido la excepción, la presentadora, ha decidido recrear uno de los videos virales en las redes sociales, que se puede ajustar a cualquier historia de pareja en la que la mujer discute hasta por los sueños del otro.

En el audio se ve a Mónica Rodríguez vestida con su pieza tejida en tonalidad lila mientras un hombre, de nombre Germán, habla de fondo mientras ella hace algunas malas caras.

“Yo también quiero pedir mil disculpas acá a mi esposa Gabriela por llamarla bruja en sus sueños, o sea obviamente no estuvo bien. Y porque cuando le pregunté qué quería comer, me dijo lo que tú quieras. Entonces yo he pedido hamburguesas y obviamente no era lo que ella quería comer, estuvo también mal de mi parte”, repite el hombre del audio.

Seguidamente el audio toca el tema de una de las discusiones más recurrentes antes de dormir, y es ese momento en el que se hace la pregunta sobre si está bien o solo si le pasa algo y la respuesta es “nada”.

“La otra noche le pregunté qué tienes y me dijo ‘no tengo nada’. Y yo me he dormido, error, porque debí seguir preguntando para solucionar el problema porque si tenía algo, entonces, mal de mi parte”, se escucha.

A las quejas se sumó esas sorpresivas visitas a la peluquería que terminan en un ligero corte de cabello o simplemente un cambio ligero en la tonalidad del cabello y que algunas mujeres al preguntarle a sus parejas sobre si notan los cambios estos le responden de manera negativa y genera otro punto de partida a una discusión.

Tal y como era de esperarse la publicación de Mónica Rodríguez no tardó en llenarse de diversas reacciones entre quienes sugieren que les ha pasado algo similar y entre quienes critican que de verdad haya mujeres que se comporten de esa manera.

“Parece chiste, pero es anécdota, ¿verdad? 😂 😂”, “Cualquier parecido con la realidad 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂”, y “No se cómo se aguantan los hombres mujeres así. Fin”, son algunas de las reacciones que destacan.