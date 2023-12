“Ni se parecen”: Día a Día sorprendió a sus televidentes mostrando cómo se veían sus presentadores en la adolescencia

No cabe duda que en algunas personas el pasar de los años es más notorio que en otras. Así quedó reflejado con un video que compartió el programa matutino Día a Día de Caracol Televisión, pues en él se puede ver a sus presentadores bastante cambiados a como lucían en su adolescencia.

Ahora bien, la razón por la que quisieron revivir esos momentos, están relacionados directamente con la serie ‘Décimo grado’.

Le puede interesar: ¿Ya no lo soporta? Presentador de Día a Día le calló la boca a quienes aseguran que se gana los ‘milloncitos’ fácil

Según algunos comentarios de los seguidores del programa, a Carolina Cruz quizás es a la que más se le ve el cambio con relación a esa foto. En la foto se le vio a la presentadora con un look ochentero y de cabello largo, algo completamente diferente a como luce ahora.

No obstante, los demás presentadores también lograron despertar nostalgia entre sus seguidores, pues de algunos de ellos no existía un recuerdo entre la gente de cómo eran cuando estaban jóvenes, por lo que sus seguidores no perdieron oportunidad para dejarles mensajes en la publicación oficial de la cuenta del matutino en Instagram.

Lea también: ¿Adiós a Día a Día? Catalina Gómez mostró el ‘jugoso’ proyecto que lleva a cabo fuera de la televisión

A Boyacomán por ejemplo se le vio lucir un peinado abierto por la mitad, a Carolina Soto con un cabello largo y oscuro, a Catalina Gómez como toda una modelo y a Juan Diego Vanegas bastante tierno.