Diana Celis responde a comentarios en los que aseguran que “vive del pasado”

A Diana Celis le ha tocado tener que lidiar algunas veces con sus detractores en las redes sociales quienes no desperdician la oportunidad de criticarla en sus publicaciones, pese a que también tiene su comunidad digital que sigue su vida profesional.

En una de las mas recientes publicaciones no ha sido la excepción, pues la deportista dejó ver una fotografía en la que sale montada sobre un árbol ataviada con ropa cómoda, pero junto a un mensaje que es una invitación a salir adelante y especialmente a desearle lo mejor a su comunidad. “Que solo nos pasen cosas bonitas, no lo merecemos⚡️ ✨ 🚀 Sé tú mismo en cualquier parte 🤷🏼‍♀️💥” es la frase con la que la futbolista Diana Celis acompañó la publicación.

Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar y entre ellas llegó la crítica de una usuaria quien la subestimó y aseguró que ella no quiere más nada y solo vive del pasado.

“Puede ser buena jugadora ...pero lástima que no aspire a nada más, se dedicó a qué le caiga todo del aire, solo con ese celular y viviendo del pasado, pobre así no tendrá futuro”, es el duro comentario que recibió Diana Celis.

Crítica y respuesta de Diana Celis Foto: Instagram @diana.celis5

Sin embargó, no pasó mucho tiempo para que la futbolista reaccionara ante las palabras y como era de esperarse lo hizo a su manera, con la forma educada y diplomática a la que acostumbra ante este tipo de situaciones.

“Pudiera ser 😂, soy buena jugadora, entreno todos los días, aprendo todos los días y trabajo todos los días. Soy una persona común y corriente que hace Mercado, paga servicios, arriendo etc. Y si todo me cayera del aire ja ja ja ja ja afortunada y demasiado bendecida, pero creo que a nadie le pasa ¿o a ti sí? Y mi futuro tranquilo no se preocupe, no se angustie, no se altere ja ja ja ja ja porque mi futuro lo construyo día a día. Construya su vida y no se preocupe por la de los demás 😉”.