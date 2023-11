‘Epa Colombia’ ha sido duramente criticada en redes sociales sobre su repentina fortuna por la venta de sus keratinas y la apertura de varias peluquerías donde aplican los productos de alisado para el cabello. Hace tan solo unas semanas, Daneidy Barrera, como es su nombre real, reveló que será mamá por primera vez mediante fecundación in vitro. Muchos se han aprovechado de dicha situación para hacerle comentarios ofensivos por su orientación sexual, ya que se siempre se ha declarado abiertamente lesbiana.

Sin haber estado con un hombre, ‘Epa Colombia’ reveló si tendrá a su hija por cesárea o parto natural

Pese a los comentarios negativos en contra de su embarazo, su relación con Samantha, y su nueva etapa como mamá, la empresaria sigue interactuando con sus seguidores en sus redes sociales, respondiendo preguntas sobre su embarazo, cómo lo ha afrontado, los cambios hormonales y físicos, entre otras cosas. En sus más recientes historias de Instagram Daneidy respondió a la pregunta sobre la manera en que dará a luz a su primera hija que se llamará Daphne.

En una de esas historias le preguntaron sobre la manera en la que tendría a su hija, si por parto natural o por cesárea, a lo que ella respondió “Amiga, yo nunca tuve relaciones con un hombre entonces yo no puedo tener mi bebé por cesárea. El doctor que me hizo todo el procedimiento es el mismo que me va hacer la cesárea”.

Además, mencionó que sigue teniendo el deseo de tener más hijos junto a su actual pareja. Se espera que la pequeña Daphne nazca durante el primer semestre de 2024.