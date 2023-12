Andrea Serna reveló detalles inéditos sobre lo que pasará en la celebración de los 20 años de ‘El Desafío’

Andrea Serna es una reconocida presentadora de televisión y periodista colombiana. Ha estado en la industria del entretenimiento durante más de 20 años y ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus seguidores.

Su carisma, profesionalismo y pasión por lo que hace la han llevado a ser una de las figuras más queridas de la televisión colombiana. Andrea ha trabajado en diversos programas de gran éxito, como “Colombia’s Next Top Model” y “Desafío Súper Humanos”, donde ha demostrado su habilidad para conducir y mantener al espectador enganchado a la pantalla.

Además, ‘El Desafío’ es un programa de televisión que combina la emoción de la competencia con la adrenalina de los deportes extremos. Cada temporada, un grupo de valientes participantes se enfrenta a desafíos físicos y mentales que pondrían a prueba a cualquiera. Desde pruebas de resistencia hasta juegos de estrategia, este programa lo tiene todo para consolidarse como uno de los favoritos en 2024.

[ Karol G anuncia gira en Europa ¿Cuáles países visitará el ‘Mañana Será Bonito Tour’? ]

Sobre los participantes que estarán en las pruebas, la presentadora dijo que todavía no hay definiciones, en especial porque las convocatorias están abiertas hasta el 23 de diciembre.

“Están muy celosos con la información de qué tipo de participantes vamos a tener, yo he preguntado, no me han querido soltar mucho, la respuesta que me dan es ‘remítete al Desafío de hace 20 años y piensa que nos vamos a inspirar en esa metodología’, así que deduzco que va a haber una mezcla muy importante de participantes”, contó Andrea en una reciente entrevista.

[ Yeison Jiménez por poco se desmaya y se le olvida “qué día es hoy”; le tocó pedir oxígeno en pleno concierto ]

En la celebración de los 20 años no estará acompañada por Gabriela Tafur, que por temas académicos rechazó la invitación para estar nuevamente en el formato. “Están haciendo audición para ese tema”.

Finalmente, adelantó que las pruebas que se verán al aire en 2024 están inspiradas en las de 2004, con un grado mayor de dificultad y adaptadas a la actualidad.