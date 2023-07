“Qué honor fue tenerte con nosotros”: Andrea Serna dedicó sentido mensaje y aclaró quién era su favorito en el Desafío The Box

Andrea Serna es una de las figuras más representativas en la esfera del entretenimiento, teniendo en cuenta que ha hecho parte de varias exitosas producciones en las que se destacan: ‘El Desafío The Box’, ‘Protagonistas de nuestra tele’, ‘El Factor x’, entre otras.

Si bien, en su rol como presentadora se ha dedicado a acompañar a cada uno de los participantes al igual que Gabriela Tafur, esto no quiere decir que con el paso de los días y la salida de diversos competidores no llegue a afectarla. Teniendo en cuenta que durante algunos meses no solo los aprendió a conocer por sus destrezas en el campo de juego sino también por sus cualidades y personalidades.

Precisamente, en la recta final del ‘Desafío The Box’ y con la salida más reciente de Juli y Kaboom la tristeza por parte de la presentadora no se hizo esperar. Pues dejó ver que tenía en mente que ellos serían parte de la gran final que tendrá lugar este martes 25 de julio para darle paso a una nueva temporada del reality de canto ‘Yo me llamo’. Y es que esta no es la primera vez en que muestra lo difícil que es despedirse, pues ya lo había hecho con Mai y Bairon.

En esta ocasión Andrea a través de sus redes sociales compartió una imagen con Juli y Kabooom. Cabe resaltar que la exparticipante no dudó en demostrar el cariño que siente por la presentadora mientras esto ocurría Serna indicó: “Llegó el día de decir adiós, que honor fue tenerte con nosotros”.

Y es que sus declaraciones no terminaron allí, pues resaltó las habilidades de Kaboom en primer lugar en donde aseguró que logró sobrepasar 28 peleas salió victorioso de cada una de estas. Como era de esperarse las palabras para Juli tampoco faltaron, enfatizando: “Que gran competencia nos regalaste”.

Para muchos de sus seguidores la presentadora dejó más que claro el cariño y las ganas que tenía de que Kaboom llegara a la final, pues al exparticipante se dedicó varias palabras mientras que a Juli se remitió a unas pocas palabras. Finalmente, Serna resaltó que espera que a pesar de que su sueño de llevarse el premio mayor del reality llegó a su fin logren sentirse orgullosos, ya que, llegaron muy lejos en la competencia en comparación a otros concursantes.

¿Quiénes son los finalistas del ‘Desafío The Box’?

Los participantes que lograron llegar a la final del reality fueron Sensei, en primer lugar, quien no tuvo que enfrentarse nuevamente a una difícil prueba, pues, fue el primero en completar la prueba para pasar a la semifinal, lo que produjo que automáticamente se convirtiera en el primer finalista. Durante la misma competencia, quien llegó directo a la final fue Guajira, luego de vencer a sus compañeras Juli, Sara y Aleja.

Luego de enfrentarse en un desafío a muerte entre Juli y Aleja, Aleja llegó a convertirse en la segunda mujer finalista. En cuanto al segundo finalista por parte de los hombres, se trata de Yan, quien resulta ser el favorito de muchos televidentes. Además, ya se confirmó que el reality llegará a su fin el próximo martes 25 de julio en donde se conocerá el hombre y la mujer de esta temporada que se convierten en el ganador de 800 millones.