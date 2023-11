¿No seguirá en el reality? Andrea Serna ‘frenó’ cualquier rumor y confesó si sigue siendo parte del Desafío

Una de las figuras que sin duda, ha logrado destacarse tanto en Caracol televisión como en RCN ha sido precisamente, Andrea Serna quien ha sido la presentadora estrella durante varias temporadas del ‘Desafío’, uno de los realities más famosos del canal y que el próximo año botará la casa por la ventana en sus 20 años. Si bien, la manizaleña ha estado enfocada en otros proyectos luego de la gran final del programa, lo cierto es que se desataron varios rumores sobre su participación dentro del reality, pero en medio de los diversos rumores terminó confesando si seguirá siendo parte del desafío.

Y es que Andrea suele ser muy activa en sus redes sociales en donde se encarga de compartir varios de sus mejores momentos que vive a diario en compañía de su familia y también sus proyectos lejos de la televisión. Lo cierto es que Caracol televisión desde hace varios días viene promocionando que en menos de 15 días estarán disponibles las convocatorias para quienes deseen inscribirse.

En medio de esta situación Serna tampoco pasó por alto el anuncio del canal para al que ha hecho parte desde hace varios años compartiendo el respectivo video y agregando: “Pronto, prontísimo. Preparados listos. Posdata, gira el teléfono”. Esto con el fin de que sus seguidores pudieran disfrutar de principio a fin de algunos de los detalles que tendría esta nueva versión del programa.

Pero, la situación no terminó allí, pues horas más tarde no dudó en compartir que desde ya al igual que quienes desean ser parte del Desafío se prepara de la mejor manera para relucir que no solo los concursantes cuenta con grandes habilidades deportivas, sino también ella. Pues, Andrea dejó ver que no descansa incluso durante los puentes festivos que se dan en Colombia.

Andrea Serna Captura de pantalla Instagram Andrea Serna