Critican a Julián Román por elogiar a Petro por inclusión de Colombia en programa especial de visas para EE.UU

El actor bogotano Julián Román ha dado de qué hablar en la red social ‘X’, luego de que mostrará su opinión respecto a uno de los logros del Gobierno Petro, relacionados con el proceso para que los colombianos puedan solicitar su visa de trabajo con los Estados Unidos. Muchos de sus detractores decidieron ‘bombardear’ su perfil con decenas de comentarios a modo de crítica.

Mediante una publicación realizada por la embajada de este país del norte, se dio a conocer que los compatriotas que deseen iniciar sus trámites para la visa temporal de trabajo tipo H-2B, seran beneficiados con la inclusión de Colombia, en el programa de asignación anual especial de más de 20.000 visas, para laboral legalmente en el territorio de las ‘franjas y las estrellas’.

Colombia fue incluida, por primera vez, en una asignación anual especial de 20.000 visas de trabajo temporales H-2B que permiten a trabajadores no agrícolas solicitar legalmente trabajo en los Estados Unidos.



Esta asignación representa el compromiso de la Administración… — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) December 7, 2023

Ante este hecho histórico, encabezado por la administración del Joe Biden, muchos ciudadanos que están acordes con las visiones políticas y administrativas de Gustavo Petro, decidieron responder con ironía a los opositores del gobierno actual con la frase “¿Fuera Petro?”, dentro de ellos Román.

Inmediatamente realizada la publicación de Julián en su perfil, en donde acumula más de 1,9 millones de seguidores, muchos internautas decidieron responderle con fuertes comentarios: “Si el país estuviera bien, no se necesitarían esas visas, no veo ningún ‘gringo’ migrando”, “Necesitamos trabajo en Colombia, no en Usa”, “¿Ya contaste masacres?”, “Usted si es un ‘bobazo’”, “Apareció por el aguinaldo, bodeguero televisivo”, “¿Ya cobro la prima en Palacio”, y “Apareció el ‘perro’ sin madre”, fueron algunas de las reacciones.

