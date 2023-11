¿Ya no lo soporta? Presentador de Día a Día le calló la boca a quienes aseguran que se gana los ‘milloncitos’ fácil

‘Día a Día’ es uno de los programas más representativos de Caracol televisión, pues durante más de 20 años ha estado al aire con el fin de acompañar las mañanas de los televidentes, en donde una de las fichas más importantes resulta siendo Catalina Gómez por su amplia trayectoria, pero eso sí, por su carisma y espontaneidad ante las cámaras. Sin embargo, ella no es la única que se roba el show, pues uno de los más recientes presentadores que llegó al programa fue el famoso humorista Jhovanoty quien además de causar varias risas. También ha estado al pendiente de cada una de las actitudes de sus compañeros, tanto así que terminó ‘callando bocas’ para quienes dicen que su trabajo es muy fácil.

Le puede gustar: “Una vez más sale la loba”: Actriz colombiana que triunfa en MasterChef España terminó siendo la villana del reality

Pues, luego de lograr que sus compañeros lo agregaran al grupo de WhatsApp luego de dos meses, eso sí, todo en medio de una broma procurando el buen ambiente entre sus colegas. En esta ocasión, aprovechó el corto a comerciales para dejarles ver a sus seguidores la situación a la que se enfrenta. En un primer momento, Jhovanoty tomó la voz de líder tanto así que empezó a dirigir al equipo para que cada uno regresara a sus posiciones para salir en vivo.

Asimismo, le pidió a Carolina mayor energía mientras que la caleña sentada en el sillón trataba de acomodarse su cabello y preparar el segundo bloque del programa. Pero, Catalina tampoco se quedó a un lado, pues en medio de la tranquilidad que la caracteriza disfrutaba algún alimento mientras que trataba de entender lo que hacía su compañero de set, “vamos chicos, energía porque estamos muy down necesitamos ayuda”.

También puede leer: ¿Adiós a su rol de presentadora? Cristina Hurtado mostró la pasión que la tiene encantada fuera de la televisión

Lo cierto es que las risas por parte del resto de los presentadores no se hicieron esperar e incluso terminó contando desde los 5 segundos para darle inicio al programa. Pero, sin saber Catalina fue quien estuvo a la delantera, al parecer con el fin de llevar a cabo una publicidad en donde incluyó algunos ‘pasitos’ de baile, sin embargo, Jhovanoty trató de figurar, pero el director dejó claro que solo ella estaría presentando durante estos segundos, sacando nuevas risas por no haber cumplido el objetivo. “Para los que dicen que yo me lo gano fácil (…) Esto es lo que tengo para asumir todos los días”, agregó al corto clip el comediante.