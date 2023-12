¿Cuándo perdió la virginidad? Iván Lalinde le respondió de esta manera a sus seguidores

Iván Lalinde se ha destacado a lo largo de su carrera por ser un comunicador integral. Su carisma y habilidad para conectar con el público lo han convertido en uno de los presentadores más queridos del país.

Desde muy joven, Iván mostró su pasión por el mundo del espectáculo. Comenzó su carrera como modelo y luego incursionó en la televisión, donde se destacó como presentador de programas de entretenimiento y concursos. Su carisma y talento le permitieron ganarse el cariño de la audiencia.

Pero Iván Lalinde no se quedó solo en la televisión. También incursionó en el mundo de la radio, donde ha tenido programas muy exitosos. Su voz inconfundible y su habilidad para contar historias lo convierten en un referente en este medio.

De hecho, en una dinámica de preguntas y respuestas que hizo Iván Lalinde con su audiencia en su cuenta de Instagram, el presentador recibió el interrogante de un usuario que mostró curiosidad por la edad en que la celebridad perdió la virginidad.

Entre risas, él respondió. “Por qué son así, la verdad no me acuerdo”, expresó el paisa en un breve clip mostrando el mejor de los ánimos. Lejos de mostrarse ofendido por el comentario, decidió gozarse el rato y seguir interactuando con sus fans.

Cuando en el mismo diálogo le preguntaron por qué nunca había mostrado a su amor expuso que “a mí no me gusta, me parece tan rico que haya misterio. En el amor soy feliz, vagabundo, conquistador y callejero”, aseguró el periodista, que aprovechó para aseverar que entre “el cielo y la tierra no hay nada oculto”.

Y es que se considera un hombre extremadamente familiar, al punto que ha destacado que otra de las razones por las que salvaguarda tanto la imagen de sus parientes es porque para él son “un tesoro”. Eso era lo que pensaba de su mamá, a quien perdió recientemente.