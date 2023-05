“En serio les importa con quien c%l#o”: Iván Lalinde contó la reacción de su mamá al saber su orientación sexual

Iván Lalinde es un reconocido presentador quien se ha destacado por su carisma y espontaneidad en distintos programas, el más recordado, ‘El precio es correcto’. Aunque este reality llegó a su fin esto no fue impedimento para que hiciera parte de ‘El desayuno’, ‘La Voz’ y posteriormente, ‘Día a Día’.

En esta ocasión no fue el protagonista precisamente durante el matutino, pues fue invitado al programa de Eva Rey en el que reveló varios detalles de su vida y dejó sorprendido a más de uno, en especial sobre algunos viejos personajes de Caracol y también, en defensa de Carolina Cruz.

En medio de sus declaraciones, la española quiso indagar sobre la orientación sexual resaltando que el paisa nunca ha tenido un problema con respecto a este tema. Seguidamente, Iván aseguró: “Me parece ridículo hablar del tema que es tan íntimo. Nunca he dicho no nunca he dicho sí”.

Seguidamente, el reconocido presentador puso como ejemplo que esto no resulta ser necesario, diciendo su nombre y su orientación sexual. Por lo que Eva estuvo completamente de acuerdo con sus declaraciones y dejó claro que esto no se dice a la hora de conocer a alguien: “Y cuando me lo preguntan en las redes digo en serio me están preguntando esto, a ti te importa con quien culeo”.

Asimismo resaltó que nunca ha negado nada, pues desde que supieran sus padres todo le dejaba de importar. Segundos más tarde, la presentadora le preguntó sobre la reacción de la mamá de Lalinde Doña ‘Tere’ frente a este tema. Ante el hecho, el paisa se sorprendió con la pregunta, pero sin divagación alguna respondió.

Iván reveló que durante 20 días aproximadamente su mamá le dejó de hablar, mientras relataba lo ocurrido su voz se entrecortó, pero la sonrisa en su rostro como es costumbre nunca se borró. En medio del sentido momento Eva aseguró que había sido algo fuerte, por tal motivo aseguró que cambiarían de tema con el fin de que el presentador no volviera a llorar, teniendo en cuenta el sentido momento.