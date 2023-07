Iván Lalinde reveló el significado de los “collares” que se pone en su mano

Para el presentador de ‘Día a Día’, Iván Lalinde, es más que importante dedicarse tiempo, para que no dejarse tragar por la rutina y el afán. Pero en especial para respirar lo cual es lo único que necesitamos para vivir.

Puede leer: ‘La Jesuu’ se convirtió en la trans más famosa de España para homenajear a la comunidad LGBTI

Es por ello que la espiritualidad para Lalinde es una herramienta de vida, ya que le permite ser consciente de lo que es, de lo que hace. Es disfrutar y aprovechar todo lo que le da la vida gratis como un atardecer, un amanecer, el agua, el aire, aunque asegura que la lista puede ser larga.

Recientemente el presentador dedicó un post en su red social Instagram en el que aclaró algo sumamente particular y que queda a la vista en la mayoría de sus publicaciones y no es mas que los collares que luce.

“Se llama japa mala o yapa mala o rosario budista. Son para meditar y para estar siempre consciente de lo que me une con mi espiritualidad. Tiene 108 cuentas; es el número universal, el número infinito. Con esas cuentas medito con el mantra que más me equilibre y me de tranquilidad. Un mantra es una palabra, una expresión —generalmente en sánscrito— que da paz, que conecta. Además, me gusta, me parece una nota”, escribió Iván Lalinde en una publicación.

Pero días más tarde llegó con una segunda parte en la que profundizó al respecto y precisó que es le recuerda en su cotidianidad que es un mortal y que se ha convertido en una herramienta de su vida.

“La conocí cuando estaba por allá en oriente, yo la conocía antes y me explicaban que era para meditar. Tiene esta borlita que también le dicen ‘gurú’ y es como el inicio. Entonces yo tomo mi mantra. Un mantra personal, un mantra puede ser una palabra que te dé tranquilidad. Y yo lo repito 108 veces a medida que voy respirando en la medida postura que quiera. Se usa en la mano izquierda o en el cuello. Y lo que hago es que yo la toco y eso me hace recordar que yo soy un ser mortal, un ser terrenal, que debo estar conectado con la espiritualidad y que me puedo equivocar”, contó Iván Lalinde.

Como era de esperarse las reacciones no se hicieron esperar por lo que estuvieron bastante divididas, ya que quienes no comparten sus creencias defirieron de la publicación, así como hubo quienes mostraron interés en sumarse a ello.