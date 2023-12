“Ese ataque no fue normal”: Presentadores de Noticias Caracol ‘estallaron’ de risa en vivo todo por unas abuelitas

Noticias Caracol es uno de los medios de comunicación más importantes del país, pues a diario se encarga de informar a los televidentes sobre los principales hechos que afectan a Colombia en materia de seguridad, economia, deportes y entretenimiento. Durante la primera emisión del informativo quienes han logrado destacarse han sido precisamente, los presentadores Alejandra Giraldo y Andrés Montoya, quienes más allá de cumplir con su labor periodistica se encargan de cautivar a la audiencia con su carisma y espontaneidad. Y en medio de la más reciente trasmisión los presentadores no lograron aguantar las risas en vivo debido a un video viral en el que unas abuelitas intentaron imitar un coro.

Y es que ahora Caracol dedica un tiempo de su trasmisión para compartir con los televidentes aquellos videos que son tendencia a través de las redes sociales, mostrando que no solo hacen presencia en la televisión sino también en la esfera digital. Para darle inicio a esta sección Andrés y Alejandra contaron con la presencia de Marina Granziera, quienes desde hace varias semanas los acompaña en el sillón de Noticias Caracol. Sin embargo, los periodistas no sabían lo que iban a presenciar segundos más tarde.

Uno de los primeros videos en ser revelado fue el de un grupo de adultas mayores “esto es de lo que queremos contagiarlos en esta navidad, escuchen este coro navideño”, agregó Giraldo dándole paso a un corto clip en el que estas abuelitas intentan imitar un coro. Sin embargo, fue más que evidente la desentonación con la que contaban, pues las risas no se hicieron esperar entre las 6 mujeres en la búsqueda de que cada pudiera caer en la nota.

Pero, la situación no fue contraria en el set de televisión pues tanto Alejandra, pero en especial Marina no pudieron controlar el gracioso momento, pues durante varios segundos les costó controlarse: “Después de esto yo tengo uno con que no se van a reir”, reiteró la periodista deportiva, limpiándose las lágrimas que produjo el jocoso video. Otro de los clips fue el de un pato que según ellos, ‘ama el running’, pues el pequeño animal corría a toda velocidad en donde Alejandra en medio de la sorpresa preguntó si este contaba con unos zapatos, produciendo nuevamente las risas entre Andrés y Marina, en donde el presentador tomó el mando y reiteró: “tiene tenis de running’.